Es ist mal wieder Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt und das bedeutet: Bis 9 Uhr am Mittwochmorgen gibt es Sonderangebote aus dem Entertainment-Bereich. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt

Plantronics RIG 800HS Gaming-Headset für PS4

Für Konsolenspieler ist diesmal leider nicht so viel dabei. Immerhin könnt ihr aber das hochwertige kabellose PS4-Headset Plantronics RIG 800HS günstiger bekommen. Es kostet statt 157,99 Euro nur noch 119,99 Euro bei kostenfreier Lieferung. Laut Vergleichsplattformen gibt es dieses Modell gerade bei keinem anderen Händler so günstig.

Plantronics RIG 800HS Gaming-Headset (kabellos, PS4) statt 157,99€ für 119,99€

Das Plantronics RIG 800HS bietet guten Sound und ein Mikrofon, das Sprache klar und verständlich wiedergibt. Die Akkulaufzeit reicht mit bis zu 24 Stunden selbst für ausgedehnte Gaming-Sessions.

Durch Schalter an der Ohrmuschel lassen sich die Lautstärke regulieren und verschiedene andere Einstellungen vornehmen. Das Mikro wird automatisch stummgeschaltet, sobald es in die aufrechte Position gebracht wird. Die Verbindung mit der PS4 klappt problemlos, mit Xbox One ist das Headset hingegen nicht kompatibel.

Neben dem RIG800HS gibt es auch das Plantronics RIG 100HS günstiger, und zwar für 12,99 Euro statt 34,99 Euro. Da es sich hierbei um ein Headset mit nur einer Ohrmuschel handelt, dürfte es aber für die meisten Gamer uninteressant sein. Im Gegensatz zu einigen anderen Angeboten des Gönn-Dir-Dienstags sind die Headset-Deals übrigens nur online verfügbar.

Plantronics RIG100HS statt 34,99€ für 12,99€

Weitere Angebote im Gönn-Dir-Dienstag

Ansonsten findet ihr im Gönn-Dir-Dienstag diese Woche vor allem reduziertes Spielzeug, Blu-rays, Musik-CDs und günstige Gaming-Laptops. Für Rennspiel-Fans ist zudem möglicherweise das Next Level Racing Cockpit interessant, das statt 349 Euro noch 279 Euro kostet. Hier geht's zur Aktion:

Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt