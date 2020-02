Es gibt diese Woche wieder einen Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt. Das bedeutet: Ab 20 Uhr am Dienstagabend bis 9 Uhr am Mittwochmorgen gibt es spezielle Sonderangebote, die nur online verfügbar sind. Auch einige Gaming-Deals sind dabei. Hier verschaffen wir euch einen Überblick.

Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt

Festplatten für PS4 und Xbox One

Für diejenigen, die mehr Speicherplatz für ihre Konsole brauchen, gibt es die externe Festplatte Seagate Game Drive günstiger, in verschiedenen Varianten mit 2 oder 4 TB, für Xbox One oder für PS4. Die Rabatte fallen eher moderat aus, trotzdem findet ihr die Platten laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst so günstig.

Spiele-Deals

Bei den Spiele-Deals ist die Auswahl diesmal stark begrenzt. Immerhin gibt es mitdem von 62,99 Euro auf 13 Euro reduzierten NBA 2K20 einen wirklich starken Rabatt. Zwar musste das Sportspiel für seine überbordenden Mikrotransaktionen zurecht eine Menge Kritik einstecken. Davon abgesehen ist die Basketballsimulation aber durchaus gelungen. Zum derzeitigen Preis lässt sich der Ingame-Shop auch etwas leichter verzeihen.

NBA 2K20 (PS4, Xbox One, Switch) statt 62,99 Euro für 13 Euro

WWE 2K20 hingegen ist schlicht ein schlechtes Spiel. Da nützt es auch nicht viel, dass der Preis auf 10 Euro reduziert ist. Falls ihr euch selbst von der miesen Qualität des Wrestling-Spiels überzeugen wollt, könnte ihr das nun zumindest tun, ohne viel Geld zu verschwenden. Wir würde euch aber davon abraten.

WWE 2K20 (PS4, Xbox One) statt 62,99 Euro für 10 Euro

Schließlich gibt es noch die Premium Edition von GTA V für PS4 und Xbox One günstiger. Sie kostet noch 18 Euro statt 25,99 Euro. Damit ist MediaMarkt laut Vergleichsportalen momentan der günstigste Anbieter, allzu groß ist der Rabatt aber natürlich nicht.

Grand Theft Auto V (PS4, Xbox One) statt 25,99 Euro für 18 Euro

Gaming-Stühle

Einen großen Rabatt gibt es bei den Gaming-Stühlen: Den Snakebyte Gaming Chair bekommt ihr in drei verschiedenen Farben (Geld, Grün und Blau) für 139 Euro statt 249,99 Euro. Damit liegt MediaMarkt laut Idealo aktuell gut 80 Euro unter dem Preis des zweitgünstigsten Anbieters.

Snakebyte Gaming Chair statt 249,99 Euro für 139 Euro

Weitere Angebote

Von den Gaming-Deals abgesehen gibt es im Gönn-Dir-Dienstag auch Filme, Musik, Spielzeug, Notebooks und PCs günstiger. Zur Übersicht über alle Angebote geht es hier:

Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt

Ebenfalls nur noch bis 9 Uhr am Mittwochmorgen laufen die sogenannten Karnevals-Kracher bei MediaMarkt. Dort gibt es unter anderem 4K-Ferneher und Notebooks im Sonderangebot. Zur Aktion kommt ihr über diesen Link:

Karnevals-Kracher bei MediaMarkt