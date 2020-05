Es ist wieder Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt und das heißt: Bis 9 Uhr am Mittwochmorgen gibt es Sonderangebote aus Bereichen wie Film, Musik, Computerzubehör und natürlich Gaming. In diesem Artikel geben wir euch einen kurzen Überblick über die Highlights aus dem Gaming-Bereich. Wer gleich selbst in allen Kategorien stöbern möchte, kommt hier zur Aktion:

Gaming-Deals

Wie fast immer sind wieder einige Konsolenspiele dabei, wobei Xbox-One- und Nintendo-Switch-Spiele diesmal leider stark unterrepräsentiert sind. Für die PS4 ist deutlich mehr dabei. Zwar gab es auch für PS4-Spieler schon bessere Gönn-Dir-Dienstage, aber zumindest das großartige PSVR-Spiel Astro Bot Rescue Mission ist sein Geld zweifellos wert. Hier eine Auswahl der Deals:

Von Spielen abgesehen bestehen die Gaming-Angebote diesmal vor allem aus Gaming-Stühlen. Auch ein Lenkrad für PS4 ist mit dabei. Hier gibt's die Übersicht:

Speicherkarte für Nintendo Switch mit 200 oder 400 GB

In der Kategorie "Computer-Zubehör & Hardware" findet ihr außerdem die Micro-SDXC-Speicherkarte SanDisk Ultra im Angebot, die mit einer Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s bestens für die Switch geeignet ist. Sie ist entweder für 25 Euro mit 200 GB oder für 55 Euro mit 400 GB verfügbar.

Ein einzigartiges Sonderangebot ist das allerdings nicht gerade, denn bei Saturn und bei Amazon findet ihr die Speicherkarte derzeit zum selben Preis im Angebot. Unterschiede ergeben sich allenfalls durch die Versandkosten.

Was ihr beim Kauf eine Micro-SDXC für die Switch beachten solltet, erfahrt ihr in unserer Nintendo Switch Speicherkarten-Kaufberatung.

Weitere Angebote im Gönn-Dir-Dienstag

Ansonsten findet ihr im Gönn-Dir-Dienstag unter anderem Blu-rays, Musik-CDs, Laptops, Monitore und externe SSDs von SanDisk. Zur Übersicht über sämtliche Deals kommt ihr hier:

