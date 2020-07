Es ist wieder Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt, mit besonderen Angeboten, die nur von 9 Uhr am Dienstagmorgen bis 9 Uhr am Mittwochmorgen gültig sind. Diesmal ist neben Laptops und Musikalben auch eine Menge aus dem Gaming-Bereich mit dabei. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen kurzen Überblick.

Zum Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt

Ubisoft-Spiele reduziert

Besonders groß ist diesmal die Auswahl an Ubisoft-Spielen. Aus fast allen großen, aktuellen Franchises des Publishers ist etwas dabei, mit Ausnahme von Watch Dogs. Hier ein paar Beispiele:

Weitere Spiele im Angebot

Neben den Ubisoft-Angeboten gibt es auch noch ein paar Titel anderer Hersteller günstiger. Allzu groß ist die Auswahl allerdings nicht. Hier die wichtigsten:

Thrustmaster-Lenkräder im Bundle mit F1 2020

Außerdem könnt ihr zwei verschiedene Lenkrad-Modelle von Thrustmaster im Bundle mit der PS4-Version der erst kürzlich erschienenen, hochkarätigen Rennsimulation F1 2020 bekommen. Das günstigere Bundle mit dem Thrustmaster T80 gibt es für 107,22 Euro, das teurere mit dem Thrustmaster T150 RS kostet 155,96 Euro. Das sind recht gute Deals, denn einzeln würden die Lenkräder derzeit 87,29 Euro bzw. 151,28 Euro kosten, während der Einzelpreis des Spiels bei 69,99 Euro liegt.

Beide Lenkräder könnt ihr übrigens statt im neutralen PlayStation-Design auch im Ferrari-Look bekommen.

PS4-Controller günstiger

Auch PS4-Controller gibt es günstiger. Der Dualshock 4 ist nicht dabei, dafür aber lizenzierte Modelle von Drittherstellern vom relativ günstigen Nacon-Controller bis zu High-End-Modellen von Razer und Thrustmaster:

Zur Übersicht über alle Gaming-Angebote im Gönn-Dir-Dienstag geht es hier:

Gaming-Angebote im Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt