Sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn könnt ihr jetzt mit Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 zwei große PlayStation-Exklusivhits aus 2022 günstig im Bundle bekommen. Für die PS4-Versionen beider Spiele bezahlt ihr zusammen nur 84,99 Euro. Einzeln kostet die Spiele jeweils 63,99 Euro, ihr bekommt durch das Bundle also 42,99 Euro Rabatt. Das Angebot gilt nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen. Hier kommt ihr zum Deal:

Wie gut ist Horizon Forbidden West?

Das Open-World-Actionspiel überzeugt natürlich in erster Linie durch seine riesige und auch in der PS4-Version noch sehr hübsche und toll in Szene gesetzte Spielwelt. Aber auch spielerisch hat der Nachfolger von Horizon Zero Dawn noch einmal zugelegt. Die Kämpfe sind nochmal spannender und taktisch anspruchsvoller geworden, was auch an den kreativ designten neuen Maschinenwesen liegt.

639 18 Mehr zum Thema Horizon Forbidden West im Test: Mächtig gutes Gameplay, aber die Story-Magie fehlt

Nur bei der Story kann Horizon Forbidden West nicht mit dem Vorgänger mithalten. Schließlich wurden die Geheimnisse der Ruinen der alten Zivilisation bereits in Zero Dawn gelüftet. Die neue Weltuntergangsgeschichte von Forbidden West ist im Vergleich dazu nicht ganz so spannend.

Wie gut ist Gran Turismo 7?

Der Rennspielhit Gran Turismo 7 hat uns im Test nicht zuletzt deshalb begeistert, weil er im Gegensatz zu Gran Turismo Sport aus 2017 wieder einen umfangreichen und motivierenden Singleplayer-Modus liefert. Daneben punktet der neue Teil der berühmten Reihe aber auch durch hervorragende Fahrphysik und ein tolles neues Wettersystem. Auch der Umfang mit über 400 Fahrzeugen und 34 Strecken kann überzeugen.

368 9 Mehr zum Thema Gran Turismo 7 im Test: Aus Liebe zum Automobil

Für Stirnrunzeln sorgt hingegen, dass es teils sehr lange dauert, bis man sich die nötige Ingame-Währung für bestimmte Autos zusammengesammelt hat. Ein Patch hat hier die Situation noch verschlimmert, weswegen wir Gran Turismo 7 nachträglich abgewertet haben.