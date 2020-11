MediaMarkt scheint gerade die Restbestände einiger PS4-Spiele loswerden zu wollen. Jedenfalls bietet der Händler eine ganze Reihe von Titeln zu ziemlich günstigen Preisen an, viele schon für weniger als 10 Euro. Teilweise gelten die Deals auch für die Xbox-One-Version. Da es sich nicht um eine offizielle Rabattaktion handelt, ist nicht bekannt, wie lange die Angebote verfügbar sein werden. Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht:

GreedFall

In GreedFall suchen wir nach einem Heilmittel für eine geheimnisvolle Seuche. Das Action-Rollenspiel zeichnet sich vor allem durch seine enorme spielerische Freiheit aus. Nicht nur haben wir die Wahl zwischen sehr verschiedenen Kampfstilen und Lösungsmöglichkeiten für Missionen, auch auf den Verlauf der Story haben wir großen Einfluss. Die Spielwelt überzeugt zudem durch ihre glaubwürdigen und interessanten Fraktionen, was darüber hinwegtröstet, dass die Städte oft etwas leblos wirken und die Präsentation nicht immer höchstes Niveau erreicht.

GreedFall für 9,99€ (auch für Xbox One)

Concrete Genie

Im PlayStation-exklusiven Concrete Genie müssen wir mit Hilfe unseres magischen Pinsels ein trostloses Hafenviertel in eine fröhliche, farbenprächtige Umgebung verwandeln. Dabei stehen uns unsere Dschinn zur Seite. Das sind zum Leben erweckte Zeichnungen, die über besondere Fähigkeiten verfügen. Das Adventure mit dem kreativen Spielprinzip funktioniert am besten mit PSVR und Move-Controller, man kann es aber auch auf dem Bildschirm mit dem normalen Controller spielen.

Concrete Genie für 9,99€

The Surge 2

The Surge vom deutschen Entwickler Deck 13 wird oft als eine Art Dark Souls im Zukunftsszenario beschrieben und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, etwa was den Schwierigkeitsgrad, das verschachtelte Leveldesign und einige der Fortschrittsmechaniken angeht. Aber The Surge hat auch eigene Gameplay-Ideen. Beispielsweise können wir uns durch das gezielte Abtrennen von Gliedmaßen unserer Gegner bestimmte Rüstungsteile sichern. Teil 2 bietet im Gegensatz zum Vorgänger eine erkundbare, zusammenhängende Stadt und deutlich mehr Vielfalt bei Waffen und Gegnern.

The Surge 2 für 9,99€ (auch für Xbox One)

Weitere PS4-Spiele unter 10€:

Günstige PS4-Spiele auch bei Saturn

Viele der obigen Angebote sowie ein paar weitere Deals findet ihr übrigens auch bei Saturn. Ebenso wie bei MediaMarkt gilt auch hier: Es handelt sich nicht um eine offizielle Rabattaktion, die Angebote können sich also jederzeit ändern. Die Übersicht über die günstigsten PS4-Titel findet ihr hier:

PS4-Spiele unter 10€ bei Saturn