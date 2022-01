Im MediaMarkt-Gutscheinheft gibt es gerade Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf den High-End-4K-Fernsehers Samsung QLED QN90A, und zwar in Größen von 50 bis 85 Zoll. Das führt zu ziemlich günstigen Preisen. Die 50-Zoll-Version beispielsweise gibt es schon für 998,32 Euro statt 1.188 Euro. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell derzeit nirgendwo sonst so günstig. Hier findet ihr die verschiedenen reduzierten Varianten:

Das MediaMarkt-Gutscheinheft enthält noch viele weitere günstige 4K-Fernseher, unter anderem OLED-TVs von LG. Auch Laptops, Smartphones und diverse Haushaltsgeräte gibt es günstiger, zudem sind ein paar Gaming-Angebote mit dabei. Die Übersicht über alle Deals der Aktion, die noch bis zum 16. Januar läuft, findet ihr hier:

Was bietet der Samsung QLED QN90A?

Hoher Kontrast durch Mini-LED: Der Samsung QLED QN90A ist eines der High-End-Modelle unter Samsungs 4K-Fernsehern aus 2021 und verfügt über die neue Mini-LED-Technologie, die für besseres Local Dimming mit mehr Dimming-Zonen und in der Folge für höheren Kontrast sorgt. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren Samsung QN85A hat der QN90A allerdings auch ohne Local Dimming noch ziemlich hohen Kontrast, da er über ein VA-Panel verfügt. Mit OLED-TVs, deren Kontrast nahezu unendlich ist, kann er in dieser Hinsicht trotzdem nicht mithalten.

Mehr Helligkeit: Den OLED-TVs hat der Samsung QN90A immerhin eine sehr hohe Spitzenhelligkeit voraus, wodurch er gut für helle Umgebungen geeignet ist und zudem HDR sehr gut ausnutzen kann. OLED-TVs sind hier gewisse Grenzen gesetzt, weil sich zu helle Bilder ins Display einbrennen könnten. Während bei einem Modell wie dem LG OLED C1 deshalb bei knapp 800 cd/m2 Schluss ist, bringt es der Samsung QN90A in HDR auf eine Spitzenhelligkeit von rund 1.500 cd/m2.

Gaming: Anders als beim Samsung Q80A und Q70A hat beim QN90A auch die 50-Zoll-Version ein 120 Hz Display und HDMI 2.1. Nur die 43-Zoll-Version bleibt auf 60 Hz beschränkt. Durch HDMI 2.1 sind mit der PS5 und der Xbox Series X Framerates von bis zu 120 fps auch bei 4K-Auflösung prinzipiell möglich. Der Input Lag fällt mit 5 bis 6 ms bei 120 Hz und circa 10 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus. Außerdem werden VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt. Der Samsung QN90A ist damit ein sehr guter Gaming-Fernseher.