Schon seit zwei Wochen läuft bei MediaMarkt die Gutscheinheft-Aktion, während der es unter anderem 3 Spiele für PS4, Xbox One, Nintendo Switch oder PC für insgesamt 47,77 Euro gibt. Um 9 Uhr am Montagmorgen gehen die Angebote nun zu Ende. Deshalb erinnern wir an dieser Stelle noch einmal alle, die bis jetzt mit dem Kauf gezögert haben, an den Deal.

Zur Auswahl steht eine dreistellige Anzahl an Spielen. Vor allem für die PS4 ist viel dabei, aber auch für die Nintendo Switch, die bei solchen Aktionen meist unterrepräsentiert ist, gibt es zumindest ein paar interessante Titel. Viele Spiele sind schon etwas älter, aber der eine oder andere noch recht aktuelle Hit ist ebenfalls verfügbar, etwa der im Frühjahr erschienene Shooter Doom Eternal. Hier eine Auswahl:

Zur Übersicht über sämtliche Spiele der Aktion kommt ihr hier:

3 Spiele für 47,77€ bei MediaMarkt

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei Spiele aus der Liste auswählen und gemeinsam in den Warenkorb legen. Der Preis wird dann automatisch angepasst.

Mehr Gutscheinheft-Angebote bei MediaMarkt

Die Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt hat noch weit mehr zu bieten als die 3-für-47,77€-Aktion. Vor allem unter den 4K-Fernsehern gibt es interessante Angebote, aber auch sonst ist vom Laptop übers Smartphone bis hin zu Haushaltsgeräten so ziemlich alles dabei. Im Gaming-Bereich gibt es außerdem noch ein Bundle mit der PS4 und Ghost of Tsushima sowie Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch günstiger.

Zur Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt

Bei der Online-Bestellung braucht ihr übrigens keine Gutscheine einzulösen. Die Rabatte auf die betreffenden Artikel werden automatisch einberechnet. Bei manchen Artikeln ist schon auf der Produktseite der reduzierte Preis zu sehen, bei anderen findet der Abzug erst im Warenkorb statt.