Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt den 4K-Fernseher LG OLED C16 in der Größe 65 Zoll für 1.499 Euro im Sonderangebot bekommen. Laut Vergleichsplattformen gibt es gerade weder dieses Modell noch den sehr ähnlichen LG OLED C17 irgendwo sonst so günstig. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot ist bei MediaMarkt zwar als Tagesangebot gekennzeichnet, läuft tatsächlich aber schon seit mehreren Tagen. Wie lange es noch verfügbar ist, können wir derzeit nicht sagen. Zum Kaufpreis kommen noch Versandkosten von 29,90 Euro hinzu, sofern ihr den Fernseher nicht zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt. Bedenkt dabei aber bitte, dass er mit Standfuß und Verpackung rund 33 kg wiegt.

Was bietet der LG OLED C16?

Günstiger durch Tuner: Der LG OLED C16 ist ein 4K-Fernseher aus 2021 und eine Variante des LG OLED C1. Im Vergleich zum meist teureren LG OLED C17 (bei MediaMarkt aktuell 1.779 Euro in 65 Zoll) besitzt er nur einen einzelnen Tuner anstelle eines Twin Tuners. Ihr könnt daher nicht ein Programm aufnehmen und zugleich ein anderes ansehen. Bei der Bildqualität sind die Modelle hingegen identisch.

Bild: Die Bildqualität des LG OLED C16 ist hervorragend, was in erster Linie an der OLED-Technik liegt, die für perfektes Schwarz, unendlich hohen Kontrast und tolle Farbwiedergabe sorgt. Im Vergleich zu günstigeren Modellen wie dem LG OLED B19 bietet der C16 zudem einen besseren Bildprozessor und ein höhere Spitzenhelligkeit. Letztere sorgt dafür, dass HDR etwas besser ausgenutzt wird und der C16 besser für helle Räume geeignet ist.

Gaming: Der LG OLED C16 bietet HDMI 2.1 auf allen vier Ports. Damit sind bis zu 120 fps in 4K-Auflösung mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich. Der Input Lag liegt bei gut 5 ms mit 120 Hz und bei rund 10 ms mit 60 Hz. Auch VRR und ALLM werden unterstützt. Damit ist der LG OLED C16 sehr gut fürs Gaming geeignet.