Bei MediaMarkt bekommt ihr ab 8 Uhr am Sonntagmorgen bis zum 24. Oktober Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer (also 15,966 Prozent) auf zahlreiche Produkte. Mit dabei sind unter anderem viele (aber nicht alle) Laptops, PCs, Tablets und Monitore sowie eine Menge Computerzubehör und Haushaltsgeräte. Bei den Smartphones bleibt die Auswahl allerdings auf Geräte des Herstellers OPPO beschränkt.

Besonders interessant sind die 4K-Fernseher von Herstellern wie LG, Samsung, Sony und Philips, von denen viele auch sehr gut als Gaming-TVs geeignet sind. Die 4K-TVs starten allerdings erst etwas später in die Aktion, nämlich am 21. Oktober. Diesen Termin solltet ihr im Gedächtnis behalten, denn bei ähnlichen Aktionen in der Vergangenheit waren die besten TV-Angebote oft sehr schnell ausverkauft.

Sobald die Mehrwertsteueraktion gestartet ist, findet ihr hier die Übersicht über die Angebote:

Was sind die Highlights der Aktion?

Welche Deals die besten sein werden, können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, weil die Preise einzelner Artikel sich bis zum Aktionsstart noch ändern könnten. Trotzdem haben wir euch schon mal ein paar Beispiele mit dem derzeitigen Preis und dem voraussichtlichen Angebotspreis herausgesucht:

Ab morgen:

Ab 21. Oktober: