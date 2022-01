Nur noch heute laufen die Angebote des aktuellen MediaMarkt-Gutscheinhefts. Diese umfassen neben Laptops, Smartphones und diversen Haushaltsgeräten auch eine ansehnliche Auswahl an 4K-Fernsehern. Zum Beispiel gibt es auf viele OLED-TVs von LG einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer, was in einigen Fällen zu sehr günstigen Preisen führt. Die Auswahl umfasst 30 Modelle. Die Übersicht findet ihr hier:

Der Rabatt wird erst im Warenkorb einberechnet, auf den Produktseiten sehr ihr noch die Normalpreise. Hier ein paar Beispiele für 4K-Fernseher, die es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig gibt wie bei MediaMarkt:

Was bieten die 4K-OLED-TVs von LG?

Bild: OLED-Fernseher zeichnen sich durch ihre hervorragende Bildqualität aus, die sie vor allem ihrem perfekten Schwarz und dem unendlich hohen Kontrast zu verdanken haben. Während bei gewöhnlichen TVs Filterschichten vor eine Hintergrundbeleuchtung gelegt werden, wodurch immer etwas Restbeleuchtung durchkommt, wird bei OLED-TVs die Helligkeit jedes Bildpunkts einzeln geregelt oder komplett abgeschaltet. Vor allem in Szene mit sowohl hellen als auch dunklen Bildteilen macht das einen großen Unterschied.

Gaming: Fürs Gaming sind unter den aktuellen OLED-TVs von LG vor allem die Modelle der B-, C- und G-Reihe interessant. Sie bieten nämlich ein 120-Hz-Display zur flüssigeren Bewegungsdarstellung und HDMI 2.1, wodurch mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Die A-Reihe bietet hingegen nur 60 Hz. Der Input Lag ist bei allen Reihen sehr niedrig, wobei die Modelle aus 2021 (etwa B19 und C17) noch etwas besser abschneiden als jene aus 2020 (etwa BX9 und CX9).

Weitere Unterschiede zwischen den Reihen: Die relativ günstigen A- und B-Reihen haben im Vergleich zur C-Reihe den schwächeren Bildprozessor und die niedrigere Spitzenhelligkeit. In der Praxis fällt der Unterschied allerdings nicht allzu sehr auf, sofern ihr den Fernseher nicht gerade in einem sehr hellen Raum verwendet. Die G-Reihe hat ein besseres Soundsystem als die anderen Reihen, die Modelle aus 2021 (etwa G19) haben außerdem ein neues Evo-Panel, das in HDR noch etwas mehr Helligkeit ermöglicht.

Der Preis-Leistungs-Sieger: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unserer Meinung nach bei der B-Reihe am besten. Das gilt insbesondere fürs Gaming, da sie über wichtige Features wie 120 Hz und HDMI 2.1 verfügt und trotz des vergleichsweise günstigen Preises bei der Bildqualität nicht allzu weit von den teureren Modellen entfernt ist. Deshalb ist der LG OLED B1 auch die Top-Kaufempfehlung in unserer TV-Kaufberatung:

