Kurz nachdem der letzte Frühlings-Prospekt abgelaufen ist, hat MediaMarkt einen neuen gestartet. Dieser enthält neben Smartphones, Tablets und Laptops vor allem eine große Auswahl an reduzierten 4K-Fernsehern. Ein paar der Highlights stellen wir euch in diesem Artikel vor. Die Angebote laufen bis zum 31. Mai, einzelne Deals können aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Ab einem Bestellwert von 59 Euro ist der Versand in der Regel kostenlos.

MediaMarkt: Zu den Angeboten des neuen Prospekts

Sony XH9005 mit 65 Zoll

Den 65 Zoll großen Sony XH9005 bekommt ihr schon für 899 Euro (UVP: 1.399 Euro). MediaMarkt ist damit laut Vergleichsplattformen der momentan günstigste Anbieter. Der Sony XH9005 bietet eine sehr gute Bildqualität, unter anderem aufgrund des hohen Kontrasts des VA-Displays, Full Array Local Dimming und einer ansehnlichen Spitzenhelligkeit. Letzteres ist unter anderem wichtig für die Darstellung von HDR-Inhalten.

Sony XH9005 (4K, 65 Zoll, HDMI 2.1) für 899€ bei MediaMarkt

Mit einem Input Lag von rund 7 ms bei 120 Hz und 15 ms bei 60 Hz ist der Sony XH9005 auch als Gaming-Fernseher gut geeignet. Außerdem sind zwei HDM-2.1-Anschlüsse vorhanden, durch die Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich ist. Allerdings hat der XH9005 Probleme mit der Wiedergabe von 4K 120 fps bei Farbauflösung Chroma 4:4:4. Genaueres könnt ihr hier erfahren:

Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Features der neuen Konsolen

Philips 4K-TV mit 58 Zoll und Ambilight

Den 58 Zoll großen Philips PUS8545 bekommt ihr für 699 Euro. Auf der Produktseite werden zwar 779 Euro angezeigt, aber im Warenkorb gibt es noch 80 Euro Direktabzug. Der 4K-Fernseher verfügt über Ambilight. Hierbei wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, um für passende Lichtstimmung zu sorgen und den Bildschirm größer aussehen zu lassen. Im Gegensatz zum normalerweise günstigeren PUS7805 bietet der PUS8545 Android und dadurch den viel besseren App-Support.

Philips 58PUS8545 (4K, 58 Zoll, Ambilight) für 699€ bei MediaMarkt

Grundig Fire-TV mit Alexa

Falls ihr es gerne etwas günstiger hättet, interessiert ihr euch vielleicht für den Grundig GUB 7040, der in der Größe 43 Zoll für 333 Euro zu haben ist. Die Bildqualität ist trotz des geringen Preises zufriedenstellend, allzu viel darf man aber natürlich nicht erwarten. Da es sich um ein Fire-TV handelt, gibt es guten App-Support und Alexa-Sprachsteuerung. Fürs Gaming ist der Grundig GUB 7040 akzeptabel, aber mit einem Input Lag zwischen 30 und 40 ms nicht optimal.

Grundig 43 GUB 7040 (4K, 43 Zoll, Fire-TV) für 333€ bei MediaMarkt