Bei MediaMarkt gibt es ein neues Tarifangebot, mit dem ihr das erst kürzlich erschienene Samsung Galaxy S21 zu einem günstigen Preis bekommt. Der einmalige Gerätepreis beträgt 99 Euro (oder 149 Euro bei der Version mit 256 GB), der monatliche Grundpreis für den O 2 -Tarif mit 20 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flatrate liegt bei 29,99 Euro. Der Deal läuft noch bis zum 11. Februar. Hier geht's zum Angebot:

Mediamarkt: Samsung Galaxy S21 im Tarifangebot mit 20 GB LTE

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Bei einer monatlichen Grundgebühr von 29,99 Euro kommt man in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit auf 719,76 Euro. Hinzu kommen die 99 Euro einmaliger Gerätepreis sowie die üblichen Anschlussgebühren von 39,99 Euro. Der Versand ist kostenlos. Somit liegen die Gesamtkosten des Tarifdeals bei 858,78 Euro.

Einzeln kostet das Samsung Galaxy S21 bei MediaMarkt in der Version mit 128 GB derzeit 849 Euro. Damit ist es allein schon fast genauso teuer wie der gesamte Tarifdeal. Vergleichbare Tarife mit 20 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flatrate kann man einzeln ab etwa 18 Euro im Monat bekommen, also für 432 Euro in zwei Jahren. Mit dem Tarifdeal spart ihr also gut 400 Euro, mögliche Anschluss- und Versandgebühren, die beim Einzelkauf dazukommen können, noch nicht mitgerechnet.

Mediamarkt: Samsung Galaxy S21 im Tarifangebot mit 20 GB LTE

Was bietet das Samsung Galaxy S21?

Abgesehen davon, dass es die neue 5G-Technologie unterstützt, liegt der größte Unterschied zwischen dem Samsung Galaxy S21 und dem Vorgänger S20 beim Prozessor. Der Exynos 2100 ist nicht nur ein gutes Stück schneller als der Exynos 990, sondern auch deutlich effizienter. Obwohl der Akku des S21 nicht größer ist, ist die Akkulaufzeit deshalb einige Stunden länger.

Ansonsten sind sich das S21 und das S20 recht ähnlich. Auch das S21 besitzt wieder 8 GB Arbeitsspeicher und ein 6,2 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hz, wobei die Auflösung sogar etwas runtergeschraubt wurde, von 3.200 x 1.440 Pixeln beim S20 auf 2.400 x 1.080 Pixel beim S21.

Mediamarkt: Samsung Galaxy S21 im Tarifangebot mit 20 GB LTE