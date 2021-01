MediaMarkt hat in der letzten Nacht eine große Gutscheinheft-Aktion mit Sonderangeboten aus den verschiedensten Bereichen gestartet. Von 4K-Fernsehern über Smartphones bis hin zu Waschmaschinen ist so ziemlich alles dabei. Auch ein paar Gaming-Angebote gibt es, unter denen sich zwei interessante Nintendo-Deals befinden. Die Aktion läuft noch bis 9 Uhr morgens am 13. Januar. Zur Übersicht über sämtliche Angebote kommt ihr hier:

MediaMarkt: Zu den Angeboten des Gutscheinhefts

Nintendo Switch Pro Controller mit Spiel

Den Nintendo Switch Pro Controller bekommt ihr im Bundle mit einem von drei Spielen für 89,99 Euro. Zur Auswahl stehen Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario 3D All-Stars, die einzeln bei MediaMarkt momentan 47,99 Euro kosten. Der Einzelpreis des Controllers liegt derzeit bei 59,99 Euro. Obendrauf bekommt ihr im Bundle noch den offiziellen Nintendo USB-Adapter, mit dem ihr den Controller über die Steckdose aufladen könnt. Nötig ist dieser nicht, ihr könnt den Pro Controller auch über USB aufladen oder einen anderen Adapter verwenden.

Das Bundle mit Animal Crossing findet ihr direkt auf der Produktseite, wenn ihr untenstehendem Link folgt und etwas nach unten scrollt. Wenn ihr Mario Kart 8 Deluxe oder Super Mario 3D All-Stars haben wollt, müsst ihr das Bundle mit Pro Controller und Adapter sowie das Spiel jeweils einzeln in den Warenkorb legen. Der Preis wird dort dann automatisch angepasst. Der Versand ist übrigens kostenlos.

Nintendo Switch Pro Controller + Animal Crossing + USB-Adapter für 89,99€

Nintendo Switch Lite mit Mario Kart 8 Deluxe

Außerdem gibt es ein Bundle mit der Nintendo Switch Lite in einer von vier Farben und Mario Kart 8 Deluxe. Für beides zusammen bezahlt ihr 229 Euro. Einzeln kostet die Switch Lite derzeit 205,17 Euro. Mario Kart 8 Deluxe bekommt ihr bei MediaMarkt, wie gesagt, für 47,99 Euro. Riesig ist der Rabatt also nicht, aber ihr spart immerhin 24,16 Euro. Der Versand ist auch in diesem Fall kostenlos.

Nintendo Switch Lite + Mario Kart 8 Deluxe für 229 Euro