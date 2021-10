MediaMarkt hat gerade die Angebote des neuen Prospekts gestartet, unter denen sich neben zahlreichen 4K-Fernsehern, Laptops und Smartphones auch einige interessante Gaming-Deals befinden. Zum Beispiel bekommt ihr ein Bundle mit den Joy-Con Controllern und Mario Party Superstars für Nintendo Switch für 99,99 Euro. Einzeln kosten die Joy-Con Controller bei MediaMarkt gerade 65,99 Euro, Mario Party Superstars liegt bei 55,99 Euro. Ihr spart also rund 22 Euro. Das mag kein riesiger Rabatt sein, aber bei preisstabilen Nintendo-Produkten ist es trotzdem ein ziemlich guter Deal.

Das Angebot gilt übrigens nicht nur für die Standardversion der Joy-Con Controller in Rot und Blau, sondern auch noch für drei andere Farbvarianten. Der Deal läuft noch bis zum 10. November, sofern er nicht vorher ausverkauft ist.

Was ist Mario Party Superstars?

Das erst am 29. Oktober erschienene Mario Party Superstars ist der 18. Teil der Reihe und hält sich an das bekannte Konzept. Wir ziehen unsere Figur über ein Spielbrett und absolvieren je nachdem, auf welchem Feld wir landen, verschiedene Minispiele. Mario Party Superstars bietet dabei eine Art Best of. Unter den 100 Minispielen finden sich beispielsweise viele, die aus der N64-Ära stammen. Mehr erfahrt ihr in unserem Test:

Weitere Gaming-Deals im MediaMark-Prospekt

Neben dem Joy-Con-Bundle gibt es auch ein Paket mit Mario Party Superstars und der Nintendo Switch (Edition 2019) im Angebot. Für PS5-Besitzer:innen gibt es zudem ein Bundle dem Sony DualSense Controller und FIFA 22. Außerdem bekommt ihr das eine oder andere Gaming-Headset wie zum Beispiel das Razer Blackshark V2 X zu günstigen Preisen. Die Übersicht über alles Deals des Prospekts findet ihr hier:

