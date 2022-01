Im Wahnsinns-Schnell-Verkauf bei MediaMarkt, der nur noch bis morgen läuft, gibt es neben vielen weiteren Sonderangeboten wie 4K-Fernsehern, Laptops und diversen Haushaltsgeräten auch MicroSD-Speicherkarten für die Nintendo Switch günstiger. Die weiße SanDisk Ultra mit 128 GB bekommt ihr für 12 Euro, die rote SanDisk Ultra Plus mit 400 GB gibt es für 39 Euro.

Der Versand ist in beiden Fällen kostenlos. Die Speicherkarte mit 128 GB gibt es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig. Die rote SanDisk Ultra mit 400 GB könnt ihr zwar auch bei Amazon für 39 Euro im Angebot bekommen, allerdings nicht in der Plus-Variante, sondern in der ein kleines bisschen langsameren normalen Version mit 120 MB/s:

Wie gut ist die SanDisk Ultra für Nintendo Switch geeignet?

Die weiße Version der SanDisk Ultra, die auch als SanDisk Ultra Lite bekannt ist, kommt auf eine maximale Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s. Die rote SanDisk Ultra schafft in der 400-GB-Version bis zu 130 MB/s. Beide Modelle sind damit gut für die Nintendo Switch geeignet, die eine MicroSD-Speicherkarte mit mindestens 60 MB/s, besser aber mit über 80 MB/s erfordert.

Bei der Schreibgeschwindigkeit hingegen schneiden beide Speicherkarten eher schwach ab. Das macht bei der Verwendung in der Nintendo Switch jedoch kaum einen Unterschied. Falls ihr aber eine Speicherkarte zum Aufnehmen von 4K-Videos sucht, seid ihr bei der SanDisk Ultra falsch und bräuchtet ein teureres Modell wie die SanDisk Extreme.

400 GB Speicher dürften euch auf der Nintendo Switch übrigens für eine lange Zeit reichen, schließlich sind die meisten Switch-Spiele vergleichsweise klein, was den Speicherbedarf angeht. Sogar ein großer AAA-Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild benötigt gerade mal rund 15 GB. Selbst auf die 128-GB-Version passen somit einige Spiele.

Mehr darüber, worauf ihr beim auf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

