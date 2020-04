Noch bis zum 14. April könnt ihr bei MediaMarkt die Oster-Angebote wahrnehmen. Darunter finden sich einige absolute Top-Deals. Einer von diesen dreht sich um die Xbox One X. Ein besseres Angebot gab es für die aktuell leistungsstärkste Konsole bisher noch nicht. Dadurch, dass es zunächst einige Zeit keine Exklusivtitel für die Xbox Series X geben wird, lohnt sich Microsofts aktuelles Flaggschiff noch immer.



So gut ist das Angebot: Im Deal bei MediaMarkt legt euch der Osterhase eine Xbox One X 1 TB zusammen mit vier Spielen ins Nest. Dafür müsst ihr nur 289 Euro bezahlen und bekommt die Konsole somit zum absoluten Bestpreis. Das erste Spiel bestimmt ihr durch die Auswahl des Xbox-Bundles. Dabei könnt ihr entweder das Paket mit Star Wars oder mit Forza nehmen.

Star Wars Jedi: Fallen Order / Forza Horizon 4 LEGO Champions Speed

DOOM Eternal

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto 5

Xbox One X + 4 Spiele für 289 Euro

So funktioniert es: Wählt auf der Aktionsseite einfach das gewünschte Xbox One X Bundle und die drei Spiele aus. Legt dann alles in den Warenkorb. Dort erfolgt der Abzug des Rabatts, sodass ihr nur 289 Euro bezahlt. Wichtig ist, dass das Xbox-Bundle und die drei Spiele im Warenkorb sind. Nur dann erfolgt der Rabatt.



Immer wieder verfügbar: Zwischenzeitlich war das Bundle im Angebot ausverkauft, doch aktuell ist es wieder verfügbar. Es lohnt sich also immer mal wieder einen Blick darauf zu werfen, falls es gerade nicht vorrätig ist.

Alle Oster-Angebote bei MediaMarkt

5 0 Mehr zum Thema MediaMarkt 3-für-2 Oster-Angebot: Games für PS4 & Xbox One günstiger kaufen [Anzeige]

Xbox One X mit Jedi: Fallen Order bei Amazon

Alternatives Angebot: Sollte das Angebot bei MediaMarkt nicht mehr verfügbar sein, ihr aber dennoch die Xbox One X zu einem günstigen Preis kaufen wollen, ist Amazon eure Adresse. Hier bekommt ihr die Xbox One X mit Star Wars Jedi: Fallen Order für nur 279,99 Euro. Das ist noch immer ein sehr guter Preis für die Konsole und das Bundle.

Xbox One X + Star Wars Jedi für 279,99 Euro