Am 12. April 2020 findet in diesem Jahr Ostern statt. Passend dazu gibt es schon jetzt interessante Angebote bei MediaMarkt. Dabei erwartet euch jeden Tag ein neues Tagesangebot, das nur am jeweiligen Tag gültig ist. Am heutigen Montag, den 30. März erwartet euch ein sehr guter OLED TV von Sony im Angebot.

Alle Oster-Angebote bei MediaMarkt

So lange laufen die Oster-Angebote: Bei MediaMarkt könnt ihr die Deals des Oster-Sparnickels bis zum 14. April 2020 wahrnehmen. Zudem natürlich solange der Vorrat reicht.



0%-Finanzierung: Aktuell könnt ihr bei MediaMarkt eure Wünsche kaufen und diese für bis zu 36 Monate mit 0% finanzieren. Damit zahlt ihr keinen Aufpreis bei der Ratenzahlung.

Sony KD-55AG8 OLED 4K TV zum aktuellen Bestpreis

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt den Sony KD-55AG8 OLED 4K TV im Angebot bei MediaMarkt für nur 1.399 Euro. Damit spart ihr nochmal 50 Euro gegenüber dem zweitbesten Anbieter und erhaltet den TV zum aktuellen Bestpreis. Des Weiteren gibt es keine Versandkosten.



Das bietet der 4K TV: Neben der 55 Zoll Bildschirmdiagonalen erhaltet ihr einen TV mit dem starken X1 Extreme-Prozessor. Dieser sorgt für eine leistungsstarke Bildverarbeitung und kann damit auch Full-HD-Material sehr gut auf 4K hochskalieren.



Des Weiteren bietet er HDR, Dolby Vision und Motionflow XR. Beim Betriebssystem kommt Android TV zum Einsatz. Damit könnt ihr euer Smartphone direkt mit dem TV verbinden und zum Beispiel den Google Play Store nutzen. Der TV ist zudem kompatibel mit Alexa und Google Home.

Sony KD-55AG8 OLED TV für 1.399 Euro kaufen