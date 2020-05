Bei MediaMarkt könnt ihr heute im Tagesangebot den 55 Zoll großen 4K-Fernseher Philips 55PUS7354 für 588 Euro bekommen. Geliefert wird versandkostenfrei. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie so günstig. Der aktuell zweitbeste Preis liegt bei 677 Euro beziehungsweise 716,90 Euro inklusive Versandkosten. Der Deal gilt nur bis 10 Uhr am Montagvormittag oder solange der Vorrat reicht.

Philips 55PUS7354 (4K, 55 Zoll, Ambilight) für 588 Euro bei MediaMarkt

Was bietet der Philips PUS7354?

Beim Philips PUS7354, der teilweise auch unter dem stolzen Namen "The One" geführt wird, handelt es sich um einen UHD-Fernseher der Mittelklasse mit 50/60-Hz-Display. Die Bildqualität ist gut. Das auf Android 9.0 basierende Betriebssystem hat ein paar kleine Macken, die großen Streaming-Dienste werden aber problemlos unterstützt und auch die Umschaltzeiten halten sich in Grenzen.

Das Modell verfügt über Philips Ambilight-Feature, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildschirms beleuchtet wird, um für passende Atmosphäre im Raum zu sorgen. Er besitzt außerdem einen drehbaren Metallstandfuß, der sich als praktisch erweist, wenn man mal nicht auf dem Sofa direkt vor dem Fernseher sitzt.

Zum Input Lag liegen uns leider keine exakten Daten vor. Aufgrund von Erfahrungen mit anderen Philips-Fernsehern würden wir aber mit 20 bis 30 ms rechnen. Das geht fürs Gaming in Ordnung. Es gibt aber Modelle von Samsung, LG, Sony und inzwischen sogar TCL, die nicht mal halb so lange brauchen, um auf unsere Eingabe zu reagieren.

Weitere Angebote zu den Familientagen bei MediaMarkt

Das Tagesangebot ist übrigens Teil einer größeren Aktion bei MediaMarkt, die den Namen "Familientage" trägt. Bis zum 28. Mai gibt es hier zahlreiche Produkte günstiger, von Fernsehern über Laptops und Kameras bis hin zu Haushaltsgeräten wie Kühlschränken oder Waschmaschinen. Jeden Vormittag um 10 Uhr startet außerdem ein neuer Tagesdeal. Die Übersicht über die Sonderangebote findet ihr hier:

