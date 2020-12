Schon gestern Abend sind die Angebote des neuen MediaMarkt-Prospekts an den Start gegangen. Während der Weihnachtsaktion bekommt ihr beim Kauf vieler Produkte ein Geschenk dazu. Das gilt beispielsweise für eine Menge 4K-Fernseher sowie für einige Smartphones und diverse Haushaltsgeräte. Die Aktion läuft noch bis zum 21. Dezember. Die Übersicht findet ihr hier:

MediaMarkt: Zu den Angeboten des Geschenke-Prospekts

Auch im Gaming-Bereich gibt es Geschenke. So bekommt ihr beim Kauf von drei Spielen für Xbox One, Xbox Series, PS4 oder PS5 das günstigste geschenkt. Das Angebot gilt für fast das gesamte Sortiment, mit ein paar wenigen Ausnahmen wie Vorbestellungen und Cyberpunk 2077. Andere aktuelle Titel wie Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising oder Call Of Duty: Black Ops Cold War sind aber enthalten. Hier geht's zur Aktion:

MediaMarkt: 3 Spiele (PS4, PS5, Xbox One & Series) kaufen, 2 bezahlen

Daneben hat MediaMarkt noch ein paar recht interessante Bundles zu bieten:

WD Black P10 Gaming-Festplatte (4 TB) mit Borderlands 3

Die externe Gaming-Festplatte WD Black P10 mit 4 TB Speicherplatz bekommt ihr bei MediaMarkt gerade für 77,97 Euro. Das ist an sich schon ein sehr guter Preis, normalerweise kostet sie über 100 Euro. Als Bonus bekommt ihr auch noch Borderlands 3 in der PS4-Version dazu, das einzeln bei MediaMarkt 12 Euro kosten würden.

WD Black P10 Gaming-Festplatte (4 TB) + Borderlands 3 für 77,97€

Die WD Black P10 ist für den Einsatz an der PS4 und Xbox One gedacht. Hier könnt ihr problemlos Spiele von der externen Platte abspielen. Die Ladezeiten sollten in der Regel sogar etwas kürzer sein als bei den standardmäßig in den Konsolen verbauten Festplatten. An der PS5 oder der Xbox Series X könnt ihr sie aber nur für PS4- oder Xbox-One-Spiele verwenden, denn Next-Gen-Spiele benötigen eine schnelle SSD. Natürlich könnt ihr aber auch PS5- und Xbox-Series-Spiele auf der Festplatte lagern, damit ihr sie nicht erneut runterzuladen braucht.

Plantronics RIG 700HS mit WRC 9

Das kabellose Gaming-Headset Plantronics RIG 700HS für die PS4 und PS5 bekommt ihr im MediaMarkt-Prospekt für 116,97 Euro. Das ist kein schlechter, aber auch kein sonderlich günstiger Preis. Günstig wird das Angebot dadurch, dass ihr das im September erschienene Rennspiel WRC 9 für PS4 dazu bekommt, das einzeln 59,99 Euro kostet. Die Rally-Simulation hat gute Wertungen bekommen, auf Open Critic liegt der Durchschnitt bei 80 Punkten.

Plantronics RIG 700HS Wireless Gaming-Headset + WRC 9 (PS4) für 116,97€

Nintendo Switch Lite mit Tasche

Die Nintendo Switch Lite gibt es in verschiedenen Farben für 194,95 Euro. Zum Black Friday gab es zwar bessere Angebote, aktuell zählt MediaMarkt damit jedoch zu den günstigsten Anbietern. Als Geschenk gibt es in diesem Fall eine Tasche im Animal-Crossing-Design im Wert von 21,96 Euro.

Nintendo Switch Lite mit Animal-Crossing-Tasche für 194,95€