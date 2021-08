Bei MediaMarkt könnt ihr die PlayStation 5 gerade günstig zum Handytarif im Telekom-Netz bekommen. Der Tarif enthält neben Telefon-, SMS- und Hotspot-Flatrate normalerweise 26 GB LTE. MediaMarkt legt im aktuellen Angebot aber noch 4 GB zusätzlich obendrauf. Außerdem gibt es zur PS5 in der Disc-Version sogar noch einen zweiten Controller in Midnight Black dazu. Der Gerätepreis beträgt nur einen Euro, der monatliche Grundpreis liegt dauerhaft bei 39,99 Euro. Ihr findet den Deal hier, wenn ihr ein bisschen nach unten scrollt:

MediaMarkt: Jetzt PS5 zum Handytarif mit 30 GB LTE im Telekom-Netz holen

Wie günstig ist der Tarifdeal?

Gesamtkosten des Tarifs: Bei einem monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro bezahlt ihr in den 24 Monaten der Mindestvertragslaufzeit 959,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von einem Euro sowie Versandkosten von 3,95 Euro. Die Gesamtkosten des Tarifdeals liegen somit bei 964,71 Euro.

Kosten beim Einzelkauf: Laut Vergleichsplattformen liegt das günstigste Angebot für einen vergleichbaren Telekom-Tarif aktuell bei 26,99 Euro im Monat (wobei sich der Preis ab dem 25, Monat auf 34,99 Euro erhöht). In den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit macht das 647,76 Euro. Die PlayStation 5 in der Disc-Version kostet einzeln regulär 500 Euro, falls ihr überhaupt das Glück habt, eine zu bekommen. Der Preis des Sony DualSense Controller beträgt bei MediaMarkt aktuell 66,99 Euro. Insgesamt macht das also 1.214,75 Euro beim Einzelkauf.

Fazit: Das aktuelle Tarifangebot bei MediaMarkt ist nicht nur ein einfacher Weg, an eine PS5 zu kommen. Falls ihr euch ohnehin gerade nach einem neuen Handytarif umseht, spart ihr damit sogar ordentlich Geld gegenüber dem Einzelkauf, nämlich rund 250 Euro.

Alternative mit 18 GB LTE: Falls euch 30 GB zu viel sind, findet ihr auf derselben Seite auch einen Deal mit 18 GB LTE im Telekom-Netz. Hier zahlt ihr monatlich 36,99 Euro, der einmalige Gerätepreis steigt auf 49,99 Euro. Die Gesamtkosten fallen mit 940,71 Euro allerdings nicht viel geringer aus als beim Deal mit 30 GB, die Ersparnis ist mit rund 130 Euro deutlich niedriger. Allgemein gilt: Die Optionen für Tarife mit der PS5 wechseln bei MediaMarkt häufiger. Beide Deals könnten also bald wieder verschwinden oder geändert werden.

PS5 in verschiedenen Vodafone-Tarifen

Statt zu Telekom-Tarifdeals zu greifen, könnt ihr euch die PS5 inklusive zweitem Controller auch mit verschiedenen Handytarifen im Vodafone-Netz holen. Bei MediaMarkt gibt es drei Optionen, die von 5 GB LTE bis 30 GB LTE reichen. Je geringer das Datenvolumen ausfällt, desto kleiner ist natürlich der monatliche Grundpreis. Allerdings steigt damit zugleich der einmalige Gerätepreis. Hier der Überblick:

PS5 + 2. Controller mit 30 GB LTE für 1€ Gerätepreis und 39,99€ monatlicher Grundpreis

PS5 + 2. Controller mit 10 GB LTE für 219€ Gerätepreis und 26,99€ monatlicher Grundpreis

PS5 + 2. Controller mit 5 GB LTE für 349€ Gerätepreis und 19,99€ monatlicher Grundpreis

Beachtet dabei bitte, dass bei den Optionen mit 5 GB und 30 GB der monatliche Grundpreis nach den ersten zwei Jahren um zwei Euro steigt. Auch bei diesen Tarifen gilt zudem: Die verfügbaren Tarifoptionen können sich jederzeit ändern. Die Übersicht über die aktuellen MediaMarkt-Tarifangebote mit der PS5 findet ihr hier:

MediaMarkt: Zu den Tarifangeboten mit PS5