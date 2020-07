Die am Wochenende gestartete Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt bringt nicht nur zahlreiche Gaming-Angebote wie 3 Spiele für 47,77 Euro. Auch zahlreiche Fernseher sind reduziert. Besonders interessant im Hinblick auf die neue Konsolengeneration ist der gerade erst erschienene Sony XH90. In diesem Artikel erklären wir, was das Modell bietet. Wer lieber selbst die Aktion durchstöbert, findet diese hier:

Die Aktion läuft noch bis 9 Uhr morgens am 3. August. Einzelne Produkte können aber schon früher ausverkauft sein.

Sony XH90 mit HDMI 2.1 reduziert

Den erst Anfang des Monats erschienenen Sony XH90 gibt es bei MediaMarkt in den beiden technisch identischen Varianten XH9005 und XH9077 im Angebot. Die 55-Zoll-Version kostet 1.071,31 Euro statt 1.399 Euro, 65 Zoll bekommt ihr für 1.266,27 Euro statt 1.599 Euro. Laut Vergleichsportalen ist MediaMarkt damit in beiden Fällen mehrere Hundert Euro günstiger als alle anderen Händler.

Der gelegentlich auch als das "PlayStation5-TV" bezeichnete Sony XH90 ist Sonys einziges 4K-Modell mit HDMI-2.1-Unterstützung. Mit den neuen Konsolen soll es sowohl Gaming in 4K bei bis zu 120 fps ermöglichen als auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) bieten. Nachprüfen lässt sich das bislang allerdings nicht, denn der HDMI-2.1-Support soll erst nachträglich per Firmware-Update freigeschaltet werden.

Davon abgesehen liefert der Sony XH90 eine gute Bildqualität, unter anderem dank Full Array Local Dimming und hohem Kontrast. Das 100/120-Hz-Display sorgt für eine flüssige Darstellung schneller Bewegungen. Der Input Lag fällt schon jetzt mit 15 ms bei 60 Hz und 7 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus und könnte noch weiter sinken, wenn das Firmware-Update VRR bringt.

Weitere TV-Angebote

Der Sony XH90 ist nicht das einzige TV-Angebot in MediaMarkts Gutscheinheft-Aktion. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Geräte verschiedener Marken günstiger, von Low Budget bis High End. Hier ein paar Beispiele:

Wie funktioniert die Gutscheinheft-Aktion?

Bei der Online-Bestellung funktioniert die Gutscheinheft-Aktion wie ein ganz normaler Sale. Trotz des Namens braucht ihr also keine Gutscheine einzulösen. Im Fall der TV-Angebote sind die Rabatte schon auf der Produktseite einberechnet. Bei machen anderen Angeboten wie der 3-für-47,77€-Aktion werden die Preise automatisch im Warenkorb angepasst.

