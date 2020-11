MediaMarkt und Saturn haben heute als Vorgeschmack auf den Black Friday ihre Black-November-Aktionen gestartet, die noch bis zum 22. November laufen und zahlreiche Angebote aus den unterschiedlichsten Bereichen bringen. Mit dabei sind unter anderem Fernseher, Smartphones, Laptops, Haushaltsgeräte und auch einige Gaming-Deals. Hier geht's zur Übersicht über die Aktionen:

Black Deals bei MediaMarkt

Black November bei Saturn

Sony XH9005 mit 55 Zoll für 749,62 Euro

Eines der großen Highlights der Aktion bei beiden Händlern ist der 4K-Fernseher Sony KD-55XH9005, den ihr schon für 749,62 Euro bekommt. Das ist mit weitem Abstand der neue Bestpreis für das Modell. Laut Vergleichsplattformen war es bislang nie für weniger als 860,12 Euro zu haben. Bei Registierung des Geräts über sony.de/electronics/angebote schenkt euch Sony sogar noch 25 Euro Guthaben für den PlayStation Store.

Sony KD-55XH9005 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 749,62€ bei MediaMarkt

Der Sony XH90 wird von seinem Hersteller nicht ohne Grund mit "Bereit für PlayStation 5" beworben. Zum einen bietet er mit rund 7 ms bei 120 Hz einen sehr niedrigen Input Lag. Zum anderen verfügt er als eines von wenigen Sony-Modellen in diesem Jahr über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit PS5 und auch mit Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich wird.

Auch bei der Bildqualität braucht sich der Sony XH90 nicht zu verstecken. Er bietet hohen Kontrast, eine ansehnliche Spitzenhelligkeit, die fast den dreifachen Wert von Low-Budget-TVs erreicht, und außerdem Full Array Local Dimming. Der ganze Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Für den derzeitigen Preis bekommt ihr mit diesem 4K-TV also eine Menge geboten.

Sony KD-55XH9005 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 749,62€ bei Saturn

Weitere Black November Deals

Wie schon gesagt, haben die Black November Angebote bei MediaMarkt und Saturn noch sehr viel mehr zu bieten. Neben Laptops, Smartphones und weiteren Fernsehern gibt es unter anderem die Nintendo Switch Lite im Bundle mit Super Mario 3D All-Stars. Außerdem ist FIFA 21 sowohl für PS4 als auch für Xbox One auf 39,96 Euro (wird im Warenkorb an aktuelle Mehrwertsteuer angepasst) reduziert. Hier geht's zu den Angeboten:

Black Deals bei MediaMarkt

Black November bei Saturn