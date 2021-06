Bei MediaMarkt könnt ihr den gerade erst erschienenen Action-Platformer Ratchet & Clank: Rift Apart für die PS5 gerade im Bundle zusammen mit dem PS5-Controller Sony DualSense für 99,99 Euro bekommen. Das ist ein sehr gutes Angebot, denn schließlich kostet das Spiel einzeln 79,99 Euro, der Controller 69,99 Euro. Im Vergleich zum Einzelkauf spart ihr somit fast 50 Euro. Bei dem Controller handelt es sich übrigens nicht um die Standardversion in Weiß, sondern um die neue Variante in Midnight Black. Das Angebot findet ihr, wenn ihr auf der Produktseite des DualSense etwas nach unten scrollt:

Ratchet & Clank: Rift Apart + Sony DualSense Midnight Black für 99,99€

Das Bundle ist eigentlich auch Teil des großen Saturn Super Sale, dort scheint es aber bereits ausverkauft zu sein. Zumindest nimmt Saturn nach derzeitigem Stand generell keine Bestellungen mehr für den DualSense in Midnight Black an. Wir rechnen damit, dass das Angebot auch bei MediaMarkt nicht mehr allzu lange verfügbar sein wird.

Wie gut ist Ratchet & Clank: Rift Apart?

Das am 11. Juni erschienene Ratchet & Clank: Rift Apart begeistert nicht nur die Fans, sondern auch die Spielemagazine: Der Wertungsschnitt auf den Aggregatoren OpenCritic und Metacritic liegt derzeit bei 89 Punkten. Unser Tester auf GamePro erklärte Rift Apart sogar zum bislang vielleicht besten Spiel für die PS5 und sprach eine uneingeschränkte Kaufempfehlung aus.

Spielerisch ist Rift Apart wie die früheren Teile der Reihe eine Mischung aus Shooter und Platformer, wobei das Tempo im Vergleich zum Reboot aus 2016 nochmals deutlich erhöht wurde. Neu sind zudem die namensgebenden Rifts, durch die wir in andere Welten springen können, was vor allem optisch ungeheuer beeindruckend ist. Überhaupt ist Ratchet & Clank: Rift Apart ein wunderschönes Spiel und demonstriert auf beeindruckende Weise, wozu die PS5 technisch im Stande ist. Mehr könnt ihr in unserem ausführlichen Test erfahren:

