Noch bis zum 15. Februar läuft bei MediaMarkt der Most Wanted Sale, in dem es die laut MediaMarkt „begehrtesten Produkte“ günstiger gibt. Unter den Angeboten finden sich Laptops, Smartphones, Speichermedien wie SSDs und MicroSDs, diverse Haushaltsgeräte und vor allem eine Menge 4K-Fernseher. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights unter den TV-Deals vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote des Sales findet ihr hier:

Hisense A6CG ab 299 Euro

Falls ihr nach einem möglichst günstigen 4K-Fernseher sucht, ist der Hisense A6CG vielleicht interessant für euch. Das Modell für 43 Zoll bekommt ihr im Sale schon für 299 Euro (UVP: 499 Euro), 55 Zoll gibt es für 429 Euro (UVP: 699 Euro).

Bild: Der Hisense A6CG ist eine von vielen Varianten des Hisense A6G aus 2021, die sich kaum voneinander unterscheiden. Die Bildqualität ist für den Preis recht gut. Dadurch, dass die 43- und die 55-Zoll-Version ein IPS- anstelle eines VA-Panels benutzen, ist der Kontrast hier aber vergleichsweise niedrig. Dafür sind die Displays aber weniger blickwinkelabhängig.

Gaming: Fürs Gaming ist der Hisense A6G mit einem Input Lag von 10 bis 11 ms im Gaming-Modus gut geeignet. Ein 120-Hz-Display oder gar HDMI 2.1 gibt es zu diesem Preis aber nicht, ihr bleibt also auf 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Immerhin ist ALLM mit dabei, der Fernseher schaltet bei Verwendung einer Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Samsung QLED-TVs bis 75 Zoll

Außerdem gibt es die Samung QLED-TVs Q60A und QN85A in verschiedenen Größen bis 75 Zoll im Angebot. Das ist deshalb besonders interessant, weil ihr bei diesen Modellen durch die parallel stattfindenden Samsung SuperDeals zusätzlich zum Rabatt auch noch Cashback bekommt. Die 75-Zoll-Version des Q60A kostet im Sale beispielsweise 1.299 Euro (UVP: 1.899 Euro). Hier könnt ihr 150 Euro Cashback bekommen, sodass ihr letztendlich nur 1.149 Euro bezahlt. Den Samsung QN85A gibt es für 2.222 Euro (UVP: 2.999 Euro), hier gibt es 275 Euro Cashback.

Der Samsung QLED Q60A bietet durch sein kontrastreiches VA-Panel und die QLED-Technik, die für bessere Farbwiedergabe sorgt, eine deutlich höhere Bildqualität als die oben genannten Hisense-Modelle. Er ist allerdings stärker blickwinkelabhängig. Bei den Gaming-Eigenschaften gibt es kaum Unterschiede zu den Hisense-TVs: Der Input Lag liegt bei gut 10 ms, 120 Hz oder HDMI 2.1 gibt es auch hier nicht.

Der Samsung QN85A hingegen verfügt über HDMI 2.1 und ermöglicht Gaming mit bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung. Der Input Lag beträgt dabei gut 5 ms. Beim Bild profitiert das Modell von der neuen Mini-LED-Technologie, die für sehr gutes Local Dimming und dadurch für hohen Kontrast sorgt. Schaltet man Local Dimming ab, ist der Kontrast durch das IPS-Panel allerdings eher niedrig. Da das Feature auch im Gaming-Modus gut funktioniert, muss man das aber selten tun.