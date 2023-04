Neuer Sale bei MediaMarkt: LG OLED TV mit 55 Zoll, Apple iPhones & Samsung Handys günstig

Bei MediaMarkt und Saturn läuft jetzt ein neuer Sale mit hochwertigen 4K-TVs und Handys.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft jetzt der große Super Spar Sale mit vielen günstigen Sonderangeboten. Zu den interessantesten Deals gehören Apple iPhones, Samsung Galaxy Handys und hochwertige LG OLED 4K-TVs, es sind aber auch noch Laptops, die Apple Watch und verschiedene Haushaltsgeräte sind mit dabei. Die Highlights der gerade erst gestarteten Aktion stellen wir euch unten genauer vor. Wer direkt zur Übersicht über sämtliche Angebote will, findet diese hier:

TV-Highlight: LG OLED B29 mit HDMI 2.1 & 120 Hz

Der LG OLED B29 bietet eine hervorragende Bildqualität und ist auch fürs Gaming sehr gut geeignet.

Unter den Fernsehern ist das Highlight der LG OLED B29, den ihr in 55 Zoll für 999€ (UVP: 1899€) oder in 65 Zoll für 1499€ (UVP: 2799€) bekommen könnt. Günstiger könnt ihr dieses Modell laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo bekommen. Der LG OLED B29 ist ein hochwertiger 4K Smart TV aus 2022 und liefert eine hervorragende Bildqualität. Die OLED-Technik sorgt für perfektes Schwarz und für unendlich hohen Kontrast.

Auch beim Gaming schneidet der Fernseher sehr gut ab: Im Gegensatz zum normalerweise günstigeren LG OLED A29 verfügt er über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1, sodass mit PS5 und Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. Zudem fällt Input Lag mit rund 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus.

Weitere TV-Angebote:

Handy-Highlight: Samsung Galaxy S22+ 5G

Mit dem Samsung Galaxy S22 Plus bekommt ihr ein hochwertiges Smartphone mit 120 Hz AMOLED-Display günstiger.

Bei den Handys könnt ihr das Samsung Galaxy S22 Plus günstig im Angebot bekommen, es ist in der Version mit 128 GB in verschiedenen Farben schon für € (UVP: 1049€) zu haben. Das Smartphone bietet ein AMOLED Display mit 120 Hz und einer Helligkeit von bis zu 1750 cd/m2, die dafür sorgt, dass der Bildschirm auch bei hellem Tageslicht gut sichtbar bleibt.

Als Prozessor dient der schnelle, im 4-nm-Verfahren gefertigte Octa-Core-Chipsatz Exynos 2200 mit Taktfrequenzen von bis zu 2,8 GHz. Der Arbeitsspeicher ist 8 GB groß. Was diese Spezifikationen betrifft, unterscheidet sich das Galaxy S22+ übrigens nicht vom teureren Samsung Galaxy S22 Ultra, das ihr ebenfalls im Angebot bekommen könnt. Letzteres bietet aber eine bessere Kamera und ein etwas größeres Display (6,8 statt 6,6 Zoll).

Weitere Handys im Angebot (Auswahl):