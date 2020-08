Am 17. August erscheint mit dem Galaxy Note20 das neue Smartphone-Flaggschiff von Samsung. Dieses Mal gibt es zum Kauf eine besondere Wunschzugabe. Ihr könnt für kurze Zeit zwischen den Samsung Galaxy Buds+, den Galaxy Buds Live und einem Xbox Gaming-Bundle als kostenlose Zugabe wählen. Bei den Galaxy Buds hängt es davon ab, ob ihr euch das Samsung Galaxy Note20 oder das Galaxy Note20 Ultra kauft.



So wählt und erhaltet ihr den Vorbesteller-Bonus: Allen voran müsst ihr bis zum 20. August 2020 ein Samsung Galaxy Note20 oder Galaxy Note20 Ultra kaufen, um für die Wunschzugabe berechtigt zu sein. Nachdem ihr euer Handy erhalten habt, müsst ihr euch zwischen dem 21. August und dem 24. September in der auf dem Gerät vorinstallierten Samsung Members App registrieren. Dort wählt ihr anschließend eure kostenlose Beigabe. Diese erhaltet ihr innerhalb von 45 Werktagen von Samsung zugeschickt.



Das ist das Xbox Gaming-Bundle: Das besondere Paket besteht aus drei Monaten Xbox Game Pass Ultimate, einem Wireless Charger Stand und dem PowerA MOGA Xbox One Gamepad.

Samsung Galaxy Note20 bei MediaMarkt kaufen

Das bietet das Samsung Galaxy Note20

Das neue Samsung Galaxy Handy: Das normale Samsung Galaxy Note20 hat ein 6,7 Zoll Display und bietet genügend Leistung für Mobile Gaming. Außerdem erwartet euch eine Triple-Kamera mit einer 8K-Auflösung und Android 10. Die genaue Hardware-Eigenschaften sehen wie folgt aus:

Display: 6,7 Zoll Super AMOLED Plus mit 2.400 x 1.080 Pixel

CPU: Exynos 990 Octa-Core

RAM: 8 GB

Speicherplatz: 256 GB

Rückkamera: 12 Megapixel Weitwinkel F1.8, 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel F2.2 & 64 Megapixel Tele F2.0

Frontkamera: 10 Megapixel

Videoauflösung: 8K mit 24 FPS

Akku: 4.300 mAh

Der verbesserte S Pen Stift: Euch erwartet mit dem Samsung Galaxy Note20 natürlich wieder die besondere Kombination aus Smartphone und S Pen. Letzterer wurde noch einmal verbessert. Er schreibt nun fast ohne Eingabeverzögerung und sorgt damit für ein authentisches Schreibgefühl. Zudem gibt es verbesserte S Pen Gesten und eine Bluetooth-Funktion. Laut Samsung ist es der bisher vielseitigste Stift in einem Galaxy Smartphone.

Samsung Galaxy Note20 5G für 1.023 Euro

Samsung Galaxy Note20 für 925 Euro

Das bringt das Galaxy Note20 Ultra mit sich

Die Unterschiede zum Galaxy Note20: Wer die maximale Leistung des neuen Handys von Samsung will, der greift zum Samsung Galaxy Note20 Ultra. Dieses bietet allen voran ein 6,9 Zoll Dynamic AMOLED Display, das mit 3.088 x 1.440 Pixel auflöst. Dadurch hat es eine deutlich höhere Punktdichte. Insgesamt gibt es bei dieser Hardware Unterschiede.

Display: 6,9 Zoll Dynamic AMOLED Display mit 3.088 x 1.440 Pixel

RAM: 12 GB

Rückkamera: 108 Megapixel Weitwinkel F1.8, 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel F2.2 & 12 Megapixel Tele F3.0

Akku: 4.500 mAh

Ansonsten setzt es auf den selben Prozessor und natürlich auf Android 10. Das Galaxy Note20 Ultra gibt es nur mit 5G.

Samsung Galaxy Note20 Ultra für 1.266 Euro