Bei MediaMarkt könnt ihr gerade das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB in einem günstigen Tarifangebot bekommen. Der Vertrag von Mobilcom Debitel beinhaltet eine Telefon-Flatrate, eine Hotspot-Flatrate und 6 GB LTE im Netz von Vodafone. Der Gerätepreis beträgt nur einen Euro, der monatliche Grundpreis liegt bei sehr moderaten 19,99 Euro. Der Deal läuft noch bis zum 11 Februar. Hier geht's zum Angebot:

MediaMarkt: Samsung Galaxy S20 FE im Tarifangebot mit 6 GB LTE & Telefon-Flat

Wie viel spart man mit dem Tarifdeal?

Kosten des Tarifdeals: Die monatliche Grundgebühr von 19,99 Euro summiert sich in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit auf 479,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von einem Euro, die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro und Versandkosten von 3,95 Euro. Die Gesamtkosten des Tarifangebots belaufen sich somit auf 524,70 Euro.

Einzelpreis des Smartphones: Das Samsung Galaxy S20 FE kostet bei MediaMarkt derzeit einzeln 588,76 Euro. Bei anderen Händlern könnt ihr es etwas günstiger bekommen, zum Beispiel bei Amazon für 528,42 Euro. Das Handy allein kostet also schon so viel wie der gesamte Tarifdeal oder noch mehr. Den Vertrag bekommt ihr somit gewissermaßen spendiert.

Einzelpreis des Vertrags: Der Vertrag von Mobilcom Debitel mit 8 GB LTE und Telefon-Flat (aber ohne SMS-Flat!) im Netz von Vodafone kostet einzeln derzeit 12,99 Euro im Monat plus Anschlussgebühren von 19,99 Euro, also 331,75 Euro in zwei Jahren. Einen vergleichbaren Vertrag könnt ihr auch schon ab ungefähr 8 bis 9 Euro im Monat plus Anschlussgebühren bekommen, dann allerdings in der Regel mit schlechterem Netz als bei Vodafone.

Ersparnis: Je nachdem, welchen Tarif ihr als Vergleich wählt, kommt ihr mit dem Tarifdeal also etwa 200 Euro oder sogar deutlich über 300 Euro günstiger weg.

Was bietet das Samsung Galaxy S 20 FE?

Das Samsung Galaxy S20 FE bietet 128 GB Speicher und den schnellen Octa-Core-Prozessor Exynos 990 mit Taktfrequenzen von bis zu 2,73 GHz. Das 6,5 Zoll große AMOLED-Display verfügt über eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und eine Bildwiederholfrequenz von120 Hz.

Im Vergleich zum normal Samsung Galaxy S20 ist der Arbeitsspeicher kleiner (6 GB statt 8 GB) und die Auflösung etwas geringer. Dafür hält der Akku etwas länger. Ansonsten ist der Unterschied gering.

Das erst im Januar erschienene Samsung Galaxy S21 bietet im Vergleich zum S20 und S20 FE den deutlich effizienteren und leistungsstärkeren Prozessor sowie 5G-Unterstützung. Wie das normale S20 verfügt es über 8 GB Arbeitsspeicher. Bei der Auflösung liegt es hingegen gleichauf mit dem S20 FE, wobei das Display mit 6,2 Zoll etwas kleiner ist.

Falls ihr euch doch lieber für das neuere Samsung Galaxy S21 entscheiden wollt, hat MediaMarkt übrigens auch dafür günstige Tarifdeals zu bieten. Die Übersicht findet ihr hier:

MediaMarkt: Tarifangebote mit Samsung Galaxy S21 und S20 FE