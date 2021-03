MediaMarkt hat gerade einen günstigen Tarifdeal mit dem Samsung Galaxy S20 FE zu bieten: Ihr bekommt das Smartphone in der Version mit 128 GB für einen einmaligen Gerätepreis von 29 Euro und einen monatlichen Grundpreis von 17,99 Euro. Der Vertrag beinhaltet eine Telefon-Flatrate, eine Hotspot-Flatrate sowie 6 GB surfen im Netz von Vodafone. Hier findet ihr das Angebot:

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Bei einem monatlichen Grundpreis von 17,99 Euro summieren sich die Kosten in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit auf 431,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 29 Euro sowie die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Die Gesamtkosten des Tarifangebots liegen damit bei 500,75 Euro.

Einzeln kostet das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB Speicher bei MediaMarkt derzeit zwischen 494,76 Euro und 527 Euro, je nach Farbe. Im Tarifdeal habt ihr bei der Farbe die freie Wahl. Die Kosten des Smartphones allein sind also ungefähr so hoch wie die Gesamtkosten des Tarifs. Damit bekommt ihr den Vertrag im Grunde spendiert. Verträge mit vergleichbaren Leistungen (6 GB LTE, Telefon-Flatrate und Hotspot-Flatrate) bekommt ihr einzeln ab ungefähr 8 Euro im Monat, also 192 Euro in zwei Jahren.

Was bietet das Samsung Galaxy S20 FE?

Beim Samsung Galaxy S20 FE handelt es sich um eine günstigere Version des Galaxy S20, die über weniger Arbeitsspeicher (6 GB statt 8 GB) und über eine geringere Displayauflösung (2.400 x 1.080 Pixel statt 3.200 x 1.440 Pixel) verfügt. Ansonsten gibt es aber kaum Qualitätsunterschiede: Beide Smartphones verwenden den Exynos-990-Prozessor mit bis zu 2,73 GHz sowie ein AMOLED-Display mit 120 Hz. Der Akku hält beim Samsung Galaxy S20 FE sogar etwas länger als beim normalen S20.