Bei MediaMarkt gibt es gerade mehrere günstige Tarigangebote mit dem Samsung Galaxy S20. Zwei der interessantesten Deals, mit 10 GB und mit 18 GB LTE, stellen wir euch hier etwas genauer vor. Wer die Angebote lieber gleich selbst unter die Lupe nehmen möchte, findet sie hier:

Samsung Galaxy S20(128 GB) mit 10 GB LTE für 24,99€/Monat + 8,77€ Gerätepreis

Samsung Galaxy S20(128 GB) mit 18 GB LTE für 31,99€/Monat + 0,97€ Gerätepreis

Deal 1: Samsung Galaxy S20 + 10 GB LTE für 24,99 Euro

Beim ersten Deal bezahlt ihr für das Samsung Galaxy S20 inklusive Vertrag mit 10 GB LTE und Telefon-Flat sowie freenet Hotspot-Flatrate 24,99 Euro im Monat. Hinzu kommen 39,99 Euro Anschlussgebühr und 8,77 Euro einmaliger Gerätepreis. Die Lieferung ist kostenfrei. Damit summieren sich eure Kosten in den 24 Monaten der Mindestvertragslaufzeit auf 648,52 Euro.

Das Samsung Galaxy S20 kostet bei MediaMarkt einzeln 699 Euro. Schon deshalb spart ihr also mit dem Tarifdeal. Für einen Vertrag mit 10 GB LTE ohne Smartphone müsst ihr selbst bei günstigen Angeboten mit 10 Euro pro Monat rechnen, also mit 240 Euro in zwei Jahren. Insgesamt kämt ihr beim Einzelkauf also bei etwa 939 Euro heraus. Der Tarifdeal bringt also 290 Euro Ersparnis.

Deal 2: Samsung Galaxy S20 + 18 GB LTE für 31,99 Euro

Beim zweiten Deal liegen eure Kosten bei 31,99 Euro im Monat. Dafür bekommt ihr 18 GB LTE und zusätzlich zur Telefon- und Hotspot-Flat auch noch eine SMS-Flat. Hinzu kommen 0,97 Euro einmaliger Gerätepreis, 3,85 Euro Versandkosten und 39,99 Euro Anschlussgebühren. Das macht für die ersten zwei Jahre insgesamt 812,57 Euro.

Für vergleichbare Verträge bezahlt man auch bei guten Angeboten in der Regel wenigstens 17 Euro pro Monat. In zwei Jahren sind das 408 Euro bzw. zusammen mit dem Einzelpreis des Smartphones 1.107 Euro. Die Ersparnis liegt damit auch in diesem Fall bei fast 300 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S20?

Das Samsung Galaxy S20 ist ein aktuelles High-End-Smartphone mit 128 GB Speicher, 8GB Arbeitsspeicher und einem leistungsstarken Octa-Core-Prozessor, der Taktfrequenzen von bis zu 2,73 GHz erreicht. Das 6,2 Zoll große Display bietet eine Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Die Kamera ermöglicht das Aufzeichnen von 8K-Videos.