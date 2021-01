In den Tarifangeboten bei MediaMarkt findet ihr gerade interessante Deals mit dem Samsung Galaxy S21 und S20 FE. So bekommt ihr Letzteres schon für einen einmaligen Gerätepreis von einem Euro im Vertrag mit 10 GB LTE und Telefon-Flatrate zum monatlichem Grundpreis von 24,99 Euro:

Mediamarkt: Samsung Galaxy S20 FE im Tarifangebot mit 10 GB LTE

Wie viel spart man beim Tarifdeal mit Samsung Galaxy S20 FE?

Der monatliche Grundpreis im Tarifangebot mit dem Samsung Galaxy S20 FE beträgt 24,99 Euro, in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit macht das 599,76 Euro. Hinzu kommen ein Euro einmaliger Gerätepreis, Versandkosten von 3,85 Euro und die üblichen Anschlussgebühren von 39,99 Euro. Die Gesamtkosten des Tarifdeals liegen damit bei 644,60 Euro.

Obwohl es gerade 15 Prozent günstiger im Sonderangebot zu bekommen ist, kostet das Samsung Galaxy S20 FE einzeln bei MediaMarkt noch immer 549 Euro. Einen vergleichbaren Vertrag mit 10 GB LTE und Telefon-Flatrate (aber ohne SMS-Flatrate!) kann man ab ungefähr 13 Euro monatlich bekommen. In zwei Jahren macht das 312 Euro. Zusammengerechnet liegt ihr beim Einzelkauf also bei ca. 861 Euro, zuzüglich möglicher Versandkosten und Anschlussgebühren. Mit dem Tarifdeal spart ihr also deutlich über 200 Euro.

Samsung Galaxy S21 mit 40 GB LTE

Die Angebote für das Samsung Galaxy S20 und seine verschiedenen Varianten werden auch deshalb günstiger, weil am 29. Januar das Samsung Galaxy S21 erscheint. Falls ihr lieber gleich zum neueren Smartphone greifen wollt, hat MediaMarkt auch hierfür ein paar günstige Tarifdeals zu bieten.

Beispielsweise könnt ihr das Samsung Galaxy S21 (128 GB) mit 40 GB LTE für 19 Euro einmaligen Gerätepreis und 39,99 Euro monatlichen Grundpreis bekommen, wobei es die Samsung Trio Ladestation (Wert: ca. 60 bis 70 Euro) noch obendrauf gibt. Bei einem Einzelpreis des Smartphones von 849 Euro könnt ihr in diesem Fall sogar mehr als 400 Euro im Vergleich zum Einzelkauf sparen. Hier findet ihr den Deal:

MediaMarkt: Tarifangebot mit Samsung Galaxy S21

Das Samsung GalaxyS21 ist dem S20 in vielerlei Hinsicht ähnlich, bietet neben der 5G-Technologie aber auch einen deutlich schnelleren und vor allem sehr viel effizienteren Prozessor aufgrund des neuen 5-nm-Verfahrens. Ansonsten verfügt es unter anderem über 8 GB Speicher und ein 6,2-Zoll-Display mit 120 Hz. Die Auflösung wurde allerdings auf 2.400 x 1.080 Pixel reduziert.