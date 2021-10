Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade den neuen High-End-Fernseher Samsung QLED QN85A in der Größe 55 Zoll für 1.229 Euro. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell momentan nirgendwo günstiger, allerdings liegen mehrere andere Händler gleichauf. Besonders gut wird das Angebot von MediaMarkt und Saturn dadurch, dass ihr hier auch noch 200 Euro Cashback bekommen könnt, sodass ihr effektiv nur noch 1.029 Euro bezahlt. Nach Angaben von Idealo gab es den 4K-Fernseher noch nie so günstig. Der bisherige Bestpreis liegt bei 1.124 Euro.

Um die 200 Euro Cashback zu bekommen, müsst ihr den Fernseher bis spätestens zum 14. November auf der Aktionsseite von Samsung registrieren. Die Cashback-Aktion bei MediaMarkt und Saturn dauern noch bis zum 31. Oktober. Der Preis des Samsung QN85A könnte sich im Lauf dieser Zeit aber ändern. In der Aktion könnt ihr übrigens auch noch Cashback auf viele andere hochwertige QLED-TVs von Samsung bekommen. Die Übersicht findet ihr hier:

Was bietet der Samsung QLED QN85A?

Neo QLED: Der Samsung QN85A ist ein 4K-Fernseher aus 2021, der über die neue Mini-LED-Beleuchtung verfügt und von Samsung als Neo-QLED-TV bezeichnet wird. Mini-LED-TVs verwenden eine deutlich größere Zahl an Leuchtdioden, die dafür viel kleiner sind. Das sorgt für weit höhere Helligkeit, besseres Local Dimming und infolge dessen auch für besseren Kontrast. Der QN85A hat im Gegensatz zum QN90A aber ein IPS-Panel. Das bedeutet: Wenn ihr das Local Dimming abschaltet, ist der Kontrast relativ niedrig.

Lieber Neo QLED oder OLED? Der QN85A steht in Konkurrenz zu OLED-TVs wie dem LG OLED B1, der preislich auf einem ähnlichen Niveau liegt. Im Vergleich zum B1 wird der QN85A mehr als doppelt so hell. Da er zudem über ein kaum reflektierendes Display verfügt, ist er perfekt für helle Räume geeignet. Der LG B1 bietet durch die OLED-Technik wiederum unendlich hohen Kontrast und perfektes Schwarz. Damit schneidet er in dunklen Räumen klar besser ab.

Gaming: Fürs Gaming ist der Samsung Neo QLED QN85A hervorragend geeignet. Das liegt vor allem am niedrigen Input Lag von rund 10 ms bei 60 Hz und 5,3 ms bei 120 Hz. Auch Variable Refresh Rate und Auto Low Latency Mode werden unterstützt. Außerdem verfügt der QN85A über einen HDMI-2.1-Anschluss, durch den Gaming in 4K mit bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich ist.

