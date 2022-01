MediaMarkt und Saturn haben am Freitagmorgen eine neue 3-für-2-Aktion mit Spielen für Nintendo Switch gestartet: Wenn ihr drei Spiele aus der Aktionsauswahl gemeinsam in den Warenkorb legt, wird der Preis des günstigsten im Warenkorb abgezogen. Zudem ist der Versand ausnahmsweise kostenlos. Die Aktion, die nur online und nicht in den Märkten verfügbar ist, läuft bis Sonntag. Einzelne Spiele können aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Zur Auswahl stehen 52 Spiele. Bei den meisten davon handelt es sich um Switch-exklusive First-Party-Titel, die es nur selten günstig im Angebot gibt. Hier einige Beispiele:

Wie immer bei solchen Aktionen gilt natürlich: Man spart am meisten, wenn man drei ungefähr gleich teure Spiele auswählt. Entscheidet ihr euch beispielsweise für Mario Party Superstars, Pokémon: Strahlender Diamant und Animal Crossing: New Horizons, liegt der Rabatt bei gut 33 Prozent und ihr bezahlt nur noch 95,98 Euro beziehungsweise 31,99 Euro pro Spiel. Das ist für diese Titel ein sehr günstiger Preis, laut Vergleichsplattformen gab es keinen davon einzeln je so günstig.