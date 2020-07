Die Angebote der Saturn Card und Deals für MediaMarkt Club-Mitglieder sind nicht die einzige Möglichkeit aktuell Schnäppchen zu schlagen. Ihr bekommt bei den beiden Händlern derzeit zehn Prozent Rabatt auf Fernseher von LG. Dabei könnt ihr euch einen 4K TV oder einen OLED-Fernseher zum Bestpreis kaufen. Einige der Modelle sind sogar bestens für die PS5 und Xbox Series X geeignet.



So funktioniert das Angebot: Legt ihr einen der Aktionsfernseher in den Warenkorb erhaltet ihr automatisch zehn Prozent Rabatt. Wir geben euch bei den vorgestellten Deals jeweils bereits die rabattierten Preise an.

LG OLED55CX9LA OLED 4K TV zum Bestpreis

So gut ist das Angebot: Den LG OLEDCX9LA bekommt ihr wahlweise mit 55 oder 65 Zoll zum neuen absoluten Bestpreis. Der LG OLED55CX9LA 4K TV kostet dabei 1.771,29 Euro und den LG OLED65CX9LA 4K TV erhaltet ihr für 2.491,56 Euro.

4K TV für Next-Gen-Konsolen: Allen voran verfügt der LG über HDMI 2.1 und bietet bis zu 120 Hz. Dazu hat er mit ALLM, VRR und einem niedrigen Input-Lag alles, was ihr für die PS5 und Xbox Series X braucht. Darüber hinaus ist der LG OLEDCX9LA natürlich ein ein hervorragender 4K TV. Das Bild ist dank OLED herausragend und durch den Alpha-9-Prozessor der dritten Generation erwartet euch eine sehr gute Leistung.

Diese Eigenschaften besitzt der OLED 4K TV:

HDMI 2.1 (mit 40 statt 48 Gbit/s)

Bildwiederholfrequenz bis zu 120 Hz

Input-Lag mit 7 ms (VRR) und 14 ms ohne VRR

AMD FreeSync & Nvidia G-Sync

Spitzenhelligkeit von ca. 680 bis 800 cd/m2

HGiG-Unterstützung

ALLM, VRR

Dolby Vision IQ

HDR10 Pro

HLG

Dolby Atmos

webOS 5.0

LG OLED65B9DLA OLED 4K TV stark reduziert

Top-Angebot: Im besonderen Angebot von MediaMarkt und Saturn erhaltet ihr den LG OLED65B9DLA mit 65 Zoll für nur 1.656,37 Euro und somit zum aktuellen Bestpreis. Den absoluten Bestpreis verpassen die beiden Märkte damit nur um 18 Cent.



2019er-Modell fit für PS5 & Xbox Series X: LG OLED65B9DL ist ein 4K TV aus dem Jahr 2019. Dennoch verfügt er bereits über ein vollwertiges HDMI 2.1. Für die nötige Leistung sorgt ein Alpha-7-Prozessor der zweiten Generation. Wer ein etwas schlechteres Bild im Vergleich zum vorgestellten CX akzeptieren kann, der bekommt hier zehn Zoll mehr zum gleichen Preis.

Diese Eigenschaften besitzt der OLED 4K TV:

HDMI 2.1 mit 48 Gbit/s

Bildwiederholfrequenz bis zu 120 Hz

Input-Lag mit 7 ms (VRR) und 14 ms ohne VRR

AMD FreeSync & Nvidia G-Sync

Spitzenhelligkeit von ca. 420 bis 600 cd/m2

HGiG-Unterstützung

ALLM, VRR

Dolby Vision

HDR10 Pro

HLG

Dolby Atmos

webOS 4.5

