Schon vor zwei Wochen hatten MediaMarkt und Saturn ein Bundle mit dem neuen Paper Mario: The Origami King und dem Nintendo Switch Pro Controller für recht günstige 97,47 Euro im Angebot. An diesem Wochenende bieten beide Händler das Paket noch einmal fast 10 Euro günstiger an, nämlich für 87,72 Euro. Das Angebot gilt noch bis 9 Uhr am Montagmorgen oder solange der Vorrat reicht.

Einzeln kostet der Switch Pro Controller bei MediaMarkt und Saturn gerade 56,76 Euro, der Preis von Paper Mario: The Origami King liegt bei 54,95 Euro. Für beides zusammen würdet ihr ohne das Sonderangebot also 111,71 Euro bezahlen.

Das Bundle findet ihr auf der Produktseite des Nintendo Switch Pro Controllers, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt. Alternativ könnt ihr auch beide Produkte einzeln auswählen und gemeinsam in den Warenkorb legen, der Preis wird dann automatisch angepasst.

Was ist Paper Mario: The Origami King?

Beim erst Mitte Juli exklusiv für Nintendo Switch erschienenen Paper Mario: The Origami King handelt es sich um ein Action-Rollenspiel im niedlichen Papier-Look, natürlich mit Mario in der Hauptrolle. Es glänzt vor allem durch seine Spielwelt, die Charaktere und den Humor.

Das Kampfsystem ist recht simpel geraten und bietet wenige Herausforderungen, auch die RPG-Elemente wurden im Vergleich zum Vorgänger gekürzt. Dafür sorgen kleine Rätsel und die Erkundung der Umgebung für Abwechslung im Gameplay. Unsere Tester fühlten sich jedenfalls rund 30 Stunden lang gut unterhalten und vergaben deshalb 82 Punkte.

Was bietet der Nintendo Switch Pro Controller?

Der von Nintendo selbst produzierte Nintendo Switch Pro Controller ist neben den Joy-Cons der beliebteste Controller für die Switch. Er verfügt über sämtliche Funktionen, die ein guter Switch-Controller braucht, von der Bewegungssteuerung bis hin zum NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos. Zwar gibt es auch günstigere Alternativen, die diese Funktionen ebenfalls erfüllen. Diese haben jedoch nicht den riesigen Akku des Pro Controllers, der bis zu 40 Stunden Spielzeit liefert.

Die Verarbeitung des Nintendo Switch Pro Controllers ist hochwertig, Sticks und Buttons funktionieren äußerst präzise. Ärger gibt es allerdings manchmal mit dem D-Pad. Wer noch mehr über den Controller und seine Konkurrenten erfahren möchte, sollte sich vielleicht mal unsere große Kaufberatung für Switch-Controller ansehen.

Paper Mario: The Origami King + Nintendo Switch Pro Controller für 87,72€ bei Saturn

Paper Mario: The Origami King + Nintendo Switch Pro Controller für 87,72€ bei MediaMarkt