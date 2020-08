Erst im März ist Doom Eternal erschienen. Nun könnt ihr den hervorragenden Shooter aus dem Hause id Software bei MediaMarkt und Saturn bereits für 19,49 Euro bekommen, und zwar sowohl für PS4 als auch für Xbox One. Auf der Produktseite werden in beiden Shops derzeit 19,99 Euro angezeigt, im Warenkorb wird der Preis aber noch an die neue Mehrwertsteuer angepasst. Die Händler machen derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gilt.

Doom Eternal (PS4, Xbox One) für 19,49€ bei MediaMarkt

Doom Eternal (PS4, Xbox One) für 19,49€ bei Saturn

Doom Eternal hat sich in unserem Test als großartige Fortsetzung des ohnehin schon sehr guten Doom-Reboots aus dem Jahr 2016 entpuppt. Wir vergaben 90 Punkte. Am temporeichen und anspruchsvollen Shooter-Gameplay hat sich wenig geändert. Doom ist allenfalls noch ein bisschen schneller und brutaler geworden.

Neu sind die größere Vertikalität der Levels sowie die deutlich bessere Hintergrundgeschichte, die der Action trotzdem nicht im Weg steht. Zudem gibt es einen neuen Multiplayer-Modus, in dem zwei Spieler die Rolle von Dämonen übernehmen und gemeinsam gegen den Doom Slayer antreten.

Gratisupgrade auf Version für PS5 und Xbox Series X

Doom Eternal wird in einer neuen Version für die PS5 und Xbox Series X erscheinen. Laut Bethesda werden alle, die das Spiel schon für die PS4 oder Xbox One besitzen, ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Fassung bekommen. Daneben soll auch die alte Version per Abwärtskompatibilität auf den neuen Konsolen spielbar sein. Wie stark sich die beiden Versionen voneinander unterscheiden, bleibt abzuwarten.

Versandkosten sparen: Bei erst am 18 freigegebenen Spielen fallen bei MediaMarkt und Saturn in der Regel höhere Versandkosten von 4,99 Euro an. Diese könnt ihr euch sparen, wenn ihr die Bestellung an einen Markt in eurer Näher liefern lasst und dort selbst abholt.

Just Cause 4 für 4,86 Euro

Wer mehr auf Open-World-Action steht, interessiert sich vielleicht dafür, dass es auch Just Cause 4 gerade sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn im Angebot gibt, und zwar für sehr günstige 4,86 Euro. Der Deal gilt allerdings nur für die PS4-Version.

Just Cause 4 (PS4) für 4,86€ bei MediaMarkt

Just Cause 4 (PS4) für 4,86€ bei Saturn