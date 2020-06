Bei Saturn und MediaMarkt gibt es den High-End-Fernseher Sony XF9005 mit 55 Zoll gerade für 724 Euro im Sonderangebot. Das wäre ohnehin schon ein guter Preis, aber aufgrund einer Sony-Aktion, die noch bis zum 14. Juni läuft, gibt es auf das Modell nochmal 75 Euro Direktabzug, sodass ihr letztlich nur 649 Euro zahlt. Laut Vergleichsportalen sind die beiden Händler damit momentan mindestens 200 Euro günstiger als alle anderen Shops.

Auch die Variante mit 65 Zoll ist reduziert. Hier gibt es 100 Euro Direktabzug auf den Angebotspreis von 999 Euro, sodass ihr also bei 899 Euro landet. Auch in diesem Fall sind MediaMarkt und Saturn deutlich günstiger als die Konkurrenz. Wie lange das Angebot verfügbar sein wird, wissen wir nicht. Der Direktabzug läuft zwar noch zwei Wochen, aber der Angebotspreis kann sich jederzeit ändern.

Wie gut ist der Sony XF9005?

Beim Sony XF9005 handelt es sich um ein 4K-TV der Oberklasse, das weit mehr bietet, als man normalerweise zu diesem Preis erwarten kann. Das sieht man zum Beispiel an der Spitzenhelligkeit, die mit 1.000 cd/m2 circa drei- bis viermal so hoch ausfällt wie bei einem Low-Budget-TV. Dadurch kann HDR optimal ausgenutzt werden und zudem gibt es keine Probleme beim Fernsehen in hellen Räumen.

Der Fernseher hat außerdem einen hohen Kontrast, was unter anderem damit zusammenhängt, dass er über Full Array Local Dimming verfügt. Das Display ist also in Zonen aufgeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Zudem bietet er ein 100/120-Hz-Panel, was der Darstellung schneller Bewegungen zugute kommt.

Einen Haken gibt es aber leider auch: Während der Input Lag bei 4K mit 21 ms in Ordnung geht, fällt er bei 1080 mit 40 ms seltsamerweise recht hoch aus. Das ist für Gamer zwar noch akzeptabel, aber die meisten aktuellen Modelle reagieren deutlich schneller. Wer den Fernseher fast nur zum Spielen benutzt, ist mit dem Sony XF9005 deshalb nicht optimal bedient. Eine bessere Qualität beim Filmeschauen ist jedoch schwer zu diesem Preis zu finden.

