Bei Saturn und MediaMarkt gibt es einen neuen Prospekt mit Produkten des Herstellers LG, die noch bis 9 Uhr morgens am 19. August reduziert sind. Darunter befinden sich neben Smartphones, Soundbars und Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Kühlschränke natürlich auch 4K-Fernseher. Letztere sehen wir uns in diesem Artikel etwas näher an. Wer lieber gleich selbst die Angebote durchstöbern will, findet diese hier:

LG-TVs reduziert im neuen Prospekt bei MediaMarkt

LG NANO867: 4K-TV mit HDMI 2.1 ab 876,35 Euro

Den 2020 erschienenen LG NANO867 gibt es in den Versionen mit 49 und 65 Zoll günstiger. Vor allem die 49-Variante ist mit 876,35 Euro günstig, laut Vergleichsportalen hat sie derzeit kein anderer Händler zu einem so niedrigen Preis im Angebot. Das 65-Zoll-Modell ist mit 1266,27 Euro deutlich teurer, aber trotzdem noch immer recht preiswert für ein HDMI-2.1-TV dieser Größe.

LG NANO867 (4K, HDMI 2.1) ab 876,35 Euro (UVP: 999€) bei MediaMarkt

Der LG NANO86 ist sehr gut fürs Gaming und auch für die neue Konsolengeneration geeignet, weil er neben einem 100/120-Hz-Display und geringem Input Lag (ca. 15 ms bei 60 Hz, ca. 6 ms bei 120 Hz) über zwei HMDI-2.1-Anschlüsse verfügt. Zwar handelt es sich um HDMI 2.1 mit leicht reduzierter Bandbreite, in der Praxis ist das aber nahezu bedeutungslos. Features wie ALLM und 120 fps bei 4K, die mit PS5 und Xbox Series X prinzipiell möglich sein sollen, werden unterstützt.

98 2 Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Power der neuen Konsolen

LG UM7050 mit 75 Zoll

Wer vor allem nach einem günstigen 4K-Fernseher mit möglichst großem Bildschirm sucht, wird beim LG 75UM7050 fündig. Das 75 Zoll große Modell kostet gerade nur 778,36 Euro. Auch in diesem Fall gibt es laut Vergleichsplattformen momentan keinen günstigeren Anbieter als MediaMarkt und Saturn.

LG 75UM7050 (4K, 75 Zoll) für 778,36€ (UVP: 1.299€) bei MediaMarkt

Auf Features wie HDMI 2.1 und 120 Hz muss man beim LG UM7050 natürlich verzichten. Immerhin bietet das Low-Budget-Modell aber eine zufriedenstellende Bildqualität und ein vielseitiges und zuverlässiges Betriebssystem. Gamer können sich außerdem über einen sehr niedrigen Input Lag von circa 11 ms freuen. Auch ALLM ist mit dabei.

LG UN7400: Neues Modell aus 2020 ab 486,63 Euro

Wer statt einem aus 2019 stammenden Modell der UM-Reihe lieber ein Gerät aus 2020 will, kann zum LG UN7400 greifen, den es in 43 und 50 Zoll günstiger gibt. Von noch etwas niedrigerem Input Lag und kleinen Verbesserungen beim Betriebssystem abgesehen hat die UN-Reihe gegenüber den UM-Modellen allerdings keinen allzu großen Fortschritt gemacht.

LG UN7400 (4K, Modelljahr 2020) ab 486,36€ (UVP: 549€) bei MediaMarkt

Zahlreiche OLED-TVs reduziert

Davon abgesehen gibt es für anspruchsvolle Kunden zahlreiche OLED-TVs von LG im Angebot, vom relativ günstigen LG OLED B9 aus 2019 über den C9 und CX bis hin zum neuen und sehr hochwertigen LG OLED GX9. Alle OLED-TVs verfügen über HDMI 2.1, wobei bei den 2020er Modellen die Bandbreite leicht reduziert ist. Zur Übersicht über die Angebote geht es hier:

LG-TVs reduziert im neuen Prospekt bei MediaMarkt

