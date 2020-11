MediaMarkt und Saturn haben in ihrer Black Friday Week heute ein neues Angebot gestartet: Die Nintendo Switch Lite könnt ihr jetzt für 199,83 Euro bekommen, und zwar im Bundle mit Animal Crossing: New Horizons und drei Monaten Nintendo Switch Online. Einzeln liegt der Preis der Switch Lite bei den beiden Händlern in der günstigsten Variante bei 203,69 Euro. Ihr spart also ein paar Euro und bekommt Animal Crossing (derzeitiger Preis: 44,99 Euro) und Switch Online (Normalpreis für 3 Monate: 7,99€) noch dazu.

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing + 3 Monate Switch Online für 199,83€ bei MediaMarkt

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing + 3 Monate Switch Online für 199,83€ bei Saturn

Zur Auswahl stehen die Farben Türkis und Koralle. Aktuell geben die beiden Händler kein Ablaufdatum für den Deal an. Das dürfte bedeuten, dass er noch bis zum Ende der Black Friday Week am 30. November verfügbar ist oder eben solange der Vorrat reicht.

Was bietet die Nintendo Switch Lite?

Bei der Nintendo Switch Lite handelt es sich um eine günstigere Variante der Nintendo Switch, die nur für den Handheld-Betrieb gedacht ist. Sie lässt sich also nicht ohne Weiteres an den Fernseher anschließen. Außerdem sind die Controller fest mit der Konsole verbunden und lassen sich, anders als die Joy-Cons der normalen Switch, nicht ablösen. Ihr könnt Joy-Cons aber auch mit der Switch Lite verwenden, wenn ihr sie separat dazukauft. Ein Vorteil der Switch Lite ist ihr handlicheres Format, durch das sie sich leichter in die Jackentasche stecken lässt.

Weitere Angebote der Black Friday Week

In der Black Friday Week bei MediaMarkt und Saturn gibt es noch viele weitere Angebote. Unter anderem sich hochwertige 4K-Fernseher von Sony und LG mit HDMI 2.1 dabei. Auch im Gaming-Bereich gibt es interessante Deals, zum Beispiel PS4-Hits für 9,99 Euro. Zur Übersicht über die Aktionen der beiden Händler kommt ihr hier:

MediaMarkt: Zu den Angeboten der Black Friday Week

Saturn: Zu den Angeboten der Black Friday Week

Natürlich haben auch schon viele andere Händler Black-Friday-Aktionen gestartet. In diesem Artikel haben wir euch die wichtigsten Infos und einige der besten Angebote zusammengestellt:

1 1 Mehr zum Thema Black Friday 2020 Guide: So spart ihr am meisten beim Deal-Event des Jahres [Anzeige]