MediaMarkt und Saturn haben heute ihre Osterangebote gestartet, in denen es Produkte aus den verschiedensten Kategorien günstiger gibt, einschließlich des Gaming-Bereichs. Vor allem für die PS4 sind eine Menge interessanter Spiele-Deals dabei, darunter viele große PlayStation-Exklusivtitel. Hier ein paar der Highlights:

Die Aktion läuft theoretisch noch bis zum 11. April. Wir würden uns allerdings nicht darauf verlassen, dass die Spiele so lange verfügbar sind. Mit Days Gone ist sogar schon jetzt der erste Titel ausverkauft, obwohl die Osterangebote gerade erst an den Start gegangen sind. Die Übersicht über die Spieledeals, unter denen sich auch Angebote für Nintendo Switch und Xbox One und Series befinden, findet ihr hier:

MediaMarkt Osterangebote: PS4-Spiele im Sale

Saturn Osterangebote: PS4-Spiele im Sale

Wie immer gilt: Bei Spielen ab 18 fallen erhöhte Versandkosten von 4,99 Euro an, ansonsten kostet der Versand in der Regel 2,99 Euro. Ihr könnt die Versandkosten jedoch vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt.

Weitere Osterangebote bei MediaMarkt und Saturn

In den Osterangeboten von MediaMarkt und Saturn findet ihr natürlich noch viel mehr als nur Spiele. So sind neben Smartphones, Tablets und Laptops beispielsweise auch einige Fernseher reduziert. Eines der Highlights bei Saturn ist ein 65 Zoll großer 8K-Fernseher von LG für 999 Euro. Beide Händler haben zudem den hochwertigen LG OLED CX in 48 Zoll im Angebot. Hier findet ihr die Übersicht über die Deals:

Osterangebote bei MediaMarkt

Osterangebote bei Saturn