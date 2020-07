Sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn bekommt ihr das neue Paper Mario: The Origami King ab heute Abend zusammen mit dem Nintendo Switch Pro Controller für 97,47 Euro. Einzeln würde der Controller bei beiden Händlern derzeit 59,71 Euro kosten, der Preis von Paper Mario liegt bei 56,25 Euro. Durch das Bundle spart ihr also immerhin 18,49 Euro.

Paper Mario: The Origami King + Nintendo Switch Pro Controller für 97,47€ bei Saturn

Paper Mario: The Origami King + Nintendo Switch Pro Controller für 97,47€ bei MediaMarkt

Um zum Bundle zu kommen, müsst ihr auf der Produktseite des Switch Pro Controllers ein wenig nach unten scrollen. Das Angebot gilt bis 9 Uhr am Montagmorgen, sofern keiner der beiden Artikel vorher ausverkauft ist. Der Versand ist übrigens bei beiden Händlern kostenlos.

Wie gut ist Paper Mario: The Origami King?

Kurz gesagt: Ziemlich gut, aber nicht großartig. Tester loben den Humor und den hübschen, farbenprächtigen Look des Switch-Exclusives. Auch Story und Charktere kommen in den Kritiken gut weg. Nicht so gut steht es um das Kampfsystem, das angeblich nicht genügend Herausforderungen bietet. Auch bemängeln manche Tester, dass die Rollenspiel-Elemente zu sehr in den Hintergrund treten. Mehr erfahrt ihr in unserer Test-Übersicht zu Paper Mario.

Was bietet der Nintendo Switch Pro Controller?

Der kabellose Nintendo Switch Pro Controller bietet alle Features, die man an der Nintendo Switch braucht, von der Bewegungssteuerung bis zum NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos. Gegenüber günstigeren Controllern zeichnet er sich neben seiner hochwertigen Verarbeitung vor allem durch seinen großen Akku aus, der bis zu 40 Stunden Spielzeit am Stück erlaubt.

Der Pro Controller liegt gut in der Hand, Buttons und Sticks funktionieren äußerst präzise. Nur das D-Pad tut nicht immer genau das, was es sollte. Mehr Infos über den Nintendo Switch Pro Controller und auch über zahlreiche Alternativen zu ihm findet ihr in unserer großen Kaufberatung für Switch-Controller.

