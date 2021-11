Bei MediaMarkt und auch bei Saturn laufen ab heute bis Samstag die Angebote zum Singles Day. An diesen drei Tagen bekommt ihr 11 Prozent Rabatt auf fast alle verfügbaren Produkte, mit einigen Ausnahmen wie Download-Content, Grafikkarten und Konsolen. In einigen Bereichen führt die Aktion zu sehr günstigen Preisen, zum Beispiel bei 4K-Fernsehern und auch bei einigen Smartphones wie dem Google Pixel 6. Der Rabatt wird in der Regel erst im Warenkorb einberechnet, auf den Produktseiten steht noch der Normalpreis.

Bei Spielen sind 11 Prozent Rabatt zwar nicht unbedingt ein Topangebot. Eine Ausnahme sind aber First-Party-Spiele für die Nintendo Switch. Da diese normalerweise sehr preisstabil sind, können auch 11 Prozent Nachlass schon zu guten Preisen führen. Hier haben wir eine Auswahlliste mit einigen der wichtigsten exklusiven Nintendo-Switch-Spielen zusammengestellt, die ihr zum Singles Day günstiger bekommt:

Die Preise einzelner Spiele können sich im Verlauf der Aktion noch ändern. Außerdem könnten manche Deals natürlich auch schon vor dem Ende des Sales ausverkauft sein. Die Übersicht über den Singles Day Sale bei MediaMarkt findet ihr hier: