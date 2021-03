Bei MediaMarkt und Saturn läuft noch bis 9 Uhr am Samstagmorgen die SanDisk-Preisansage, in der es neben SSDs und USB-Sticks auch günstige Mikro-SD-Speicherkarten gibt, die gut für die Nintendo Switch geeignet sind. Das Motto der Aktion lautet "Vergleichen zwecklos!", was in diesem Fall tatsächlich berechtigt zu sein scheint. Wir haben die Preise der Speicherkarten auf Vergleichsplattformen überprüft und keine bei irgendeinem anderen Händler günstiger gefunden. Hier die für die Switch empfehlenswerten Karten im Überblick:

Der Versand ist bei allen Speicherkarten der Aktion kostenlos. Hier findet ihr die Listen aller Angebote der Sandisk-Preisansage:

SanDisk-Preisansage bei MediaMarkt: Zu den Angeboten

SanDisk-Preisansage bei Saturn: Zu den Angeboten

Was ist wichtig beim Kauf einer Switch-Speicherkarte?

Beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch solltet ihr darauf achten, dass es sich um eine Micro-SDXC handelt, die mindestens der Geschwindigkeitsklasse C10 bzw. U1 und der UHS-Geschwindigkeitsklasse I angehört. Außerdem sollte sie eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s bieten. Die Schreibgeschwindigkeit ist für die Switch hingegen weniger wichtig. Auf sie kommt es vor allem dann an, wenn ihr die Karte für Videoaufnahmen verwenden wollt.

Alle der oben genannten Karten erfüllen die Anforderungen für den Einsatz in der Switch problemlos. Die roten A1-Karten sind ein bisschen schneller als die weißen Karten, was aber eher die Schreibgeschwindigkeit betrifft. Die Ultra Plus A1 ist jedoch auch beim Lesen deutlich schneller. Auf der Switch sollte das zwar kaum auffallen, da der Preis aber vergleichsweise günstig ist, empfiehlt sich der Kauf des schnelleren Modells.

Mehr über Speicherkarten für die Nintendo Switch könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

