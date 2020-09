Im aktuellen MediaMarkt-Prospekt mit dem Namen "MediaMarkt's Most Wanted" bekommt ihr schon seit letzter Woche einige Spiele günstiger. Die meisten Angebote gibt's für die PS4, aber auch ein paar Deals für Xbox One und Nintendo Switch sind dabei. Am Montagmorgen um 9 Uhr endet die Aktion jedoch, weshalb wir an dieser Stelle noch einmal daran erinnern.

MediaMarkt's Most Wanted: Zu den Angeboten

Borderlands 3 + GTA 5 (PS4) für zusammen 17,54 Euro

Borderlands 3 und GTA 5 könnt ihr zusammen im Bundle für 17,54 Euro bekommen. Das Angebot gilt leider nur für die PS4-Version. Ihr findet das Bundle auf der Produktseite von GTA 5, wenn ihr ein bisschen nach unten scrollt:

Borderlands 3 + GTA 5 (PS4) statt 37,75€ für 17,54€

The Last of Us Part 2 reduziert

Das PS4-exklusive The Last of Us 2 bekommt ihr bei MediaMarkt gerade für 44,99 Euro statt 63,35 Euro und somit 28 Prozent günstiger. Andere Händler haben das Spiel momentan allerdings auch im Angebot. So könnt ihr The Last of Us 2 bei Amazon mit 43,64 Euro theoretisch sogar noch etwas günstiger bekommen.

Weil Last of Us 2 erst ab 18 freigegeben ist, müsst ihr dort allerdings 4,87 Euro für den Versand zahlen und bei der Zustellung findet eine Identitätsprüfung statt. Zwar gelten bei MediaMarkt ähnliche Konditionen, dort könnt ihr euch aber die Versandkosten sparen, wenn ihr die Bestellung zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

The Last of Us 2 statt 63,35€ für 44,99€ bei MediaMarkt

Weitere Angebote:

Neben den Gaming-Angeboten gibt's im aktuellen Prospekt bei MediaMarkt auch noch Laptops, Smartphones, Kameras und diverse Haushaltsgeräte günstiger. Die Übersicht über die Deals der Aktion findet ihr hier:

