Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade ein Spielebundle mit mit vier hochkarätigen PS4-Titeln zu einem recht günstigen Preis. Klares Highlight des Pakets ist der letztes Jahr erschienene, PlayStation-exklusive Blockbuster The Last of Us Part 2. Die anderen drei Spiele sind schon etwas älter. Es handelt sich um Marvel's Spider-Man, Horizon: Zero Dawn Complete Edition und The Last of Us Remastered. Alles zusammen bekommt ihr für 49,99 Euro.

Spielebundles für PS4 & PS5 mit Demon's Souls und Last of Us 2 bei MediaMarkt

Falls ihr zu den Glücklichen gehört, die bereits eine PS5 besitzen, könnt ihr euch auch das PS5-exklusive Demon's Souls im Bundle mit Marvel's Spider-Man Miles Morales holen. Hier beträgt der Preis 89,99 Euro. Angesichts des Umstandes, dass die UVP für Demon's Souls bei 79,99 Euro liegt, ist das kein schlechter Deal, auch wenn der Preis seit Release etwas gesunken ist und ihr Demon's Souls beispielsweise bei Amazon für 64,99 Euro bekommt.

Spielebundles für PS4 & PS5 mit Demon's Souls und Last of Us 2 bei MediaMarkt

Die Aktion läuft noch bis 9 Uhr am Dienstagmorgen. Beachtet bitte, dass beim PS4-Bundle Versandkosten von 4,99 Euro anfallen, wenn ihr die Spiele nicht selbst bei einem Markt abholt, da The Last of Us erst ab 18 freigegeben ist. Demon's Souls ist schon ab 16 freigegeben, hier ist der Versand gratis.

Wie viel ist das PS4-Bundle wert?

Wir haben auf der Vergleichsplattform Idealo nachgesehen und herausgefunden: Wenn ihr die Retail-Versionen aller im PS4-Bundle enthaltenen Spiele zum momentan günstigsten Preis online kaufen würdet, würdet ihr inklusive Versand 82,96 Euro bezahlen. Der Preis setzt sich folgendermaßen zusammen:

The Last of Us Part II für 33,19€

Marvel's Spider-Man für 19,99€

The Last of Us Remastered für 15,79€

Horizon: Zero Dawn Complete Edition für 13,99€

Dazu muss man allerdings sagen, dass es die Spiele hin und wieder auch schon günstiger gab, vor allem digital. Horizon: Zero Dawn gab es bis vor kurzem im PlayStation Store sogar geschenkt. The Last of Us Remastered bekommt ihr als Teil eines Retro-Sales im PS Store gerade für 9,99 Euro statt 19,99 Euro. Ob sich der Deal lohnt, hängt also nicht zuletzt davon ab, wie wichtig euch der Besitz der Retail-Versionen ist. Und natürlich davon, ob ihr nicht ohnehin schon längst bei einer anderen Aktion zugeschlagen habt.

Spielebundles für PS4 & PS5 mit Demon's Souls und Last of Us 2 bei MediaMarkt