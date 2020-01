Es ist wieder einmal Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt und das bedeutet: Von 20 Uhr heute Abend bis 8 Uhr am Mittwochmorgen gibt es eine Menge Sonderangebote, die nur online verfügbar sind. Neben Filmen, Musik-CDs und Laptops gibt es auch einige günstige Spiele-Deals, vor allem für PS4 und Xbox One. Hier ein kurzer Überblick:

The Outer Worlds zum Bestpreis

Einen besonders günstigen Deal gibt es für The Outer Worlds, das sowohl für Xbox One als auch für PS4 25€ kostet. Laut Vergleichsplattformen ist dies der bislang günstigste Preis für das Action-RPG. Momentan liegt MediaMarkt damit bei beiden Konsolen rund 10€ unter dem Preis des zweitgünstigsten Anbieters. Xbox-One-Besitzer können The Outer Worlds aber natürlich auch noch günstiger im Game Pass spielen.

The Outer Worlds (Xbox One, PS4) statt 53,99€ für 25€

Modern Warfare und Fallout 76 im Bundle

Nur für PS4- Besitzer gibt es außerdem ein Bundle mit Call of Duty: Modern Warfare und Fallout 76 für 44€. Das ist genau der Preis, zu dem man derzeit in vielen anderen Shops Modern Warfare allein bekommt. Wer sich das Shooter-Reboot sowieso noch holen will, kann Fallout 76 also einfach als Gratis-Zugabe mitnehmen.

Call of Duty: Modern Warfare & Fallout 76 (PS4) für 44€

Weitere Spiele Deals

Civilization 6

Der Gönn-Dir-Dienstag hat noch einige weitere Titel aus dem Jahr 2019 zu bieten, zum Beispiel die im November erschienenen Fassungen von Civilization 6 für Xbox One und PS4, die in unserem Test immerhin 85 Punkte abstauben konnten. Die UVP liegt bei 49,99€, MediaMarkt bietet das Rundenstrategiespiel heute Nacht für 25€ an.

Civilization 6 (Xbox One, PS4) statt 44,99€ für 25€

NBA 2K20

NBA 2K20 gibt es neben Xbox One und PS4 auch für die Nintendo Switch günstigster, und zwar für 16€. Der rasche Preisverfall dürfte in diesem Fall wohl damit zu tun haben, dass der Titel wegen seiner überbordenden Mikrotransaktionen viel negative Presse bekommen hat. Von diesem Problem abgesehen bietet NBA 2K20 eine gute Basketballsimulation, die sich im Vergleich zu Vorjahr zumindest im Detail nochmal etwas verbessert hat.

NBA 2K20 (Xbox One, PS4, Switch) statt 62,99€ für 16€

Crackdown 3

Nur für die Xbox One gibt es Crackdown 3. Das Open-World-Actionspiel konnte uns in unserem Test im Februar 2019 nicht überzeugen, weil es sich im Vergleich zu den beiden Vorgängern aus den Jahren 2007 und 2010 kaum weiterentwickelt hat. Dafür ist der Preis aber auch besonders tief gefallen, das ehemalige Vollpreisspiel gibt es schon für 9€.

Crackdown 3 (Xbox One) statt 24,99€ für 9€

Zur Übersicht über alle Gaming-Deals im Gönn-Dir-Dienstag kommt ihr hier:

Gaming Deals im Gönn-Dir-Dienstag

Mehr vom Gönn-Dir-Dienstag

Wie gesagt, gibt es im Gönn-Dir-Dienstag noch eine Menge Sonderangebote aus anderen Bereichen, z.B. Gaming-Notebooks, DVDs und Spielzeug. Zur Übersicht über alle Deals kommt ihr hier:

Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt