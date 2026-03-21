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MediaMarkt startet großen Sale: Nur bis Montag Switch-Spiele, 4K-Fernseher, Handys & mehr im Angebot schnappen!

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt für kurze Zeit hunderte Top-Angebote abstauben, vom 65 Zoll QLED-Fernseher bis zum Switch-Hit von Nintendo! Wir haben euch 10 Highlights herausgesucht.

GamePro Deals
21.03.2026 | 10:37 Uhr


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Der neue MediaMarkt-Sale liefert euch neben Fernsehern und Handys auch einige günstige Spiele und natürlich noch vieles mehr. Der neue MediaMarkt-Sale liefert euch neben Fernsehern und Handys auch einige günstige Spiele und natürlich noch vieles mehr.

MediaMarkt hat überraschend einen großen, aber nur sehr kurz laufenden Sale gestartet, der eine ganze Menge Schnäppchen bietet. Wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, bekommt ihr 15 Prozent Extra-Rabatt auf Produkte aus den verschiedensten Bereichen, von Fernsehern und Handys über Haushaltsgeräte bis hin zu Videospielen, von denen viele ohnehin schon stark reduziert sind. Hier geht's direkt zum Überblick über die Aktion:

Neuer MediaMarkt-Sale: Jetzt hunderte Angebote schnappen!

Der Sale soll bis zum 23. März, also bis Montag, laufen und pünktlich um Mitternacht enden. Gerade die Top-Angebote könnten aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein.

Das sind die 10 Highlights des neuen MediaMarkt-Sales!

Video starten 10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

Sowohl unter den Fernsehern als auch unter den Handys sind die Highlights eher die Modelle aus der unteren Preisklasse als die High-End-Produkte. Zum Beispiel könnt ihr einen QLED 4K-Fernseher von MediaMarkts Eigenmarke PEAQ zum Top-Preis abstauben. Für 65 Zoll zahlt ihr gerade mal 381,65€, was selbst für einen Low-Budget-TV ein fantastischer Deal ist. Bei den Handys sind günstige Samsung- und Xiaomi-Smartphones aus den A-Reihen die Top-Angebote.

Bei den Spielen sind es vor allem exklusive Switch-Spiele, auf die ihr mit myMediaMarkt Extra-Rabatt bekommt. Das Highlight ist dabei ganz klar Pokémon-Legenden: Z-A, für das die aktuellen 33,92€ ein echtes Schnäppchen sind. PS5-Spiele waren zum Start des Sales auch noch einige dabei, die meisten hat MediaMarkt jedoch plötzlich wieder aus dem Sale entfernt. Mit etwas Glück kommen sie noch einmal zurück, momentan sind jedoch das hier unsere Sale-Tipps:

Jetzt hunderte Schnäppchen im neuen MediaMarkt-Sale sichern!
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