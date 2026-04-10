MediaMarkt startet hunderte Angebote: Das sind unsere 10 Top-Empfehlungen aus dem neuen Sale!

Der neue MediaMarkt-Sale bietet mal wieder eine bunte Mischung aus den verschiedensten Technik-Deals.

MediaMarkt hat mal wieder einen großen neuen Sale gestartet: Bis zum 20 . April um 9 Uhr morgens bekommt ihr hunderte Sonderangebote aus den verschiedensten Technik-Kategorien günstiger, vom OLED 4K-Fernseher über Handys von Google und Xiaomi bis hin zur hochwertigen Siemens-Kaffeemaschine. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Alternativ läuft die Aktion übrigens auch bei Saturn. Für diejenigen unter auch, die sich nicht selbst durch die Deals wühlen möchten, haben wir hier die Highlights herausgesucht:

Neuer MediaMarkt-Sale: Das sind die 10 Top-Angebote!

Dank seines OLED-Displays und des starken Bildprozessors bietet der LG OLED B59 4K-Fernseher trotz des günstigen Preises eine hohe Bildqualität.

Einige der Highlights des MediaMarkt-Sales finden sich unter den 4K-Fernsehern. So findet ihr den LG OLED B59, der eine tolle Bildqualität und gute Gaming-Performance liefert, derzeit laut Vergleichsportalen nirgendwo günstiger. Falls ihr auf der Suche nach einer neuen Systemkamera seid, solltet ihr außerdem einen Blick auf die Canon Eos R100 werfen. Laut Vergleichsplattformen sind MediaMarkt und Saturn hier gerade rund 150€ günstiger als alle anderen Händler.

Aus dem Gaming-Bereich sind diesmal leider nicht viele Deals dabei. Mit Saros könnt ihr euch jedoch immerhin einen noch nicht mal erschienenen Shooter, der das Zeug zu einem der besten PS5-Spiele des Jahres hat, 25€ günstiger sichern. Hier haben wir euch eine Liste mit 10 Top-Deals aus dem Sale zusammengestellt. Dabei solltet ihr beachten: Bei manchen Angeboten bekommt ihr Extra-Rabatt, wenn ihr euch kostenlos bei myMediaMarkt anmeldet.