Heute hat MediaMarkt den WM-Sale gestartet, der euch neben günstigen Fernsehern und Handys unter anderem auch ein paar gute Gaming-Deals liefert.

MediaMarkt hat heute einen riesigen Sale namens „Wahnsinns-WM-Angebote“ gestartet, durch den ihr jetzt über 1000 Sonderangebote günstig abstauben könnt, von OLED-Fernsehern über Handys, Laptops und Tablets bis hin zu Gaming-Deals wie der Switch 2 und dem DualSense PS5-Controller. Wir haben euch unten in diesem Artikel die besten Schnäppchen herausgesucht. Wer lieber selbst den Sale durchstöbern möchte, findet hier die Übersicht:

Die Aktion soll bis zum 1. Juni um 9 Uhr morgens laufen. Ihr müsst jedoch damit rechnen, dass ein paar der Top-Angebote schon viel früher ausverkauft sind, deshalb solltet ihr besser nicht bis zum letzten Tag warten.

Riesiger MediaMarkt-Sale: Das sind unsere 10 Highlights!

Neben der Switch 2 und dem Sony DualSense gehören OLED-Fernseher wie der Samsung S90F mit 77 Zoll zu den Highlights des Sales.

Obwohl es auch viele Low-Budget-Modelle günstig gibt, finden sich die Highlights unter den Fernsehern diesmal eindeutig im High-End-Bereich: Sowohl von Samsung als auch von LG gibt es hochwertige OLED 4K-TVs zu Schnäppchenpreisen. Generell findet ihr von Samsung eine breite Produktauswahl unter den Angeboten, vom Handy übers Tablet bis zur Soundbar. Mit dem MacBook Air 2025 gibt es aber sogar mal ein Apple-Produkt zu einem guten Preis.

Im Gaming-Bereich ist die Auswahl zwar eher klein, dafür gibt es zwei wirklich spannende Bundle-Angebote: Den DualSense PS5-Controller könnt ihr zusammen mit dem gerade erst erschienenen Exklusivhit Saros und die Switch 2-Konsole zusammen mit einem von drei Spielen (Pokémon Pokopia, Donkey Kong Bananza oder Mario Kart World) günstig abstauben. Dazu müsst ihr nur die Hardware und das jeweilige Spiel zusammen in den Warenkorb packen, dann wird der Preis angepasst.

Hier haben wir euch eine Liste mit unseren 10 Sale-Highlights zusammengestellt. Die Rabattangaben haben wir dabei von MediaMarkt übernommen, sie beziehen sich stets auf den UVP: