MediaMarkt startet großen Singles Day Sale: Hunderte Angebote vom OLED 4K-TV bis zum Samsung Galaxy S24 sichern!

Nur bis Dienstagmorgen läuft bei MediaMarkt der große Singles Day Sale mit hunderten Sonderangeboten.

Der Singles Day ist eigentlich erst am 11.11., MediaMarkt hat aber jetzt schon seinen großen Singles Day Sale gestartet: Ab jetzt bekommt ihr hunderte Sonderangebote, die von 4K-Fernsehern und Handys bis hin zu E-Scootern und Saugrobotern reichen. Die komplette Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Der Sale läuft noch bis 9 Uhr morgens am 12. November. Danach beginnt bei MediaMarkt übrigens bereits der große Black Week Sale, durch den noch einmal hunderte oder gar tausende neue Sonderangebote beginnen dürften. In den vergangenen Jahren war es nämlich stets so, dass MediaMarkt viele seiner besten Deals nicht erst am Black Friday, sondern schon vorab gestartet hat. Die Angebote werdet ihr hier finden, sobald es losgeht:

MediaMarkt Singles Day Sale: Was sind die besten Angebote?

Der LG OLED G49 ist einer der besten 4K-Fernseher aus 2024 und eines der Top-Angebote des MediaMarkt Singles Day Sales.

Die Auswahl der Deals ist bunt gemischt und reicht vom hochwertigen OLED 4K-Fernseher bis hin zu LEGO-Sets zu beliebten Franchises wie Harry Potter und Dune. Besonders starke Rabatte findet ihr unter anderem bei den Soundsystemen und Soundbars sowie bei den Haushaltsgeräten wie Heißluftfritteusen, Kaffeemaschinen oder Saugrobotern. In diesen Bereichen könnt ihr oft einige hundert Euro sparen.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit einigen Highlights zusammengestellt:

Wie gesagt, sind diese Deals nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Singles Day Sale. Falls ihr hier nicht das Richtige gefunden habt, lohnt es sich also definitiv, selbst nochmal einen Blick auf die Angebote zu werfen:

Gaming-Angebote finden sich übrigens leider nicht im Singles Day Sale, vermutlich spart MediaMarkt sich diese für den Black Week Sale nächste Woche auf. Wenn ihr günstige Spiele oder Konsolen abstauben wollt, braucht ihr also noch etwas Geduld.

